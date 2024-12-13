أسمتها مكافأة العودة.. النمسا تقدم مبلغ مالي للسوريين العائدين لبلادهم

أعلنت حكومة النمسا ، الجمعة، عن ما أسمته "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو لمن يغادر البلاد من اللاجئين السوريين، للعودة إلى سوريا ، بعد سقوط بشار الأسد التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

إعادة تقييم الوضع

وكان مستشار النمسا كارل نيهامر قد أعلن فور الإطاحة بالأسد يوم الأحد، قائلا في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.

وقال نيهامر في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو..البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها".

الأمر لم يحسم رغم العروض والمطالبات بالرحيل

لكن لم يتضح بعد هل اللاجئين السوريين سيقبلون هذا العرض خاصة مع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تكفي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.

حيث تبلغ تكلفة تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية لمدة شهر إلى بيروت، وهي نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين برا إلى دمشق، حاليا 1120.58 دولار على الأقل على متن الخطوط الجوية التركية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

لاحيلة للحكومة أمام القوانين الدولية

ويتعرض نيهامر، مثل كثيرين من المحافظين في أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف، ويحاول الطرفان في كثير من الأحيان، فيما يبدو، التفوق على بعضهما البعض في تشديد سياسات الهجرة ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الإتحاد الأوروبي.

ولا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا وتعلن الحكومة النمساوية حاليا أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية كما أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.

بدوره فقد أعلن رئيس حكومة الإنقاذ “ محمد البشير ” كافة أبناء سوريا من النازحين إلى العودة إلى سوريا للمشاركة في إعادة إعمار بلادهم والعيش في رباط ووحدة من أجل نهضة سوريا الجديدة .

وفي السياق ذاته فقد أكدت مصر على أنها مستمرة في تقديم الدعم لسوريا عبر التعاون مع كافة الشركاء الدوليين للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتسهيل العودة الأمن لأبناء الشعب السوري.

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