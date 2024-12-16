الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على آلية دعم الموازنة بمليار يورو.. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 مكرر الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 400 لسنة 2024، الذي وافق فيه على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وبحسب مصادر حكومية أطلعت عليه“الموجز” بلغ قيمة الدعم نحو مليار يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي, ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تمت الموافقة على مذكرة التفاهم مع التحفظ بشرط التصديق عليها.

اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي

نقلت جريدة الوقائع المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 573 لسنة 2024، الذي يوافق على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة يوم 2 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على آلية دعم الموازنة بمليار يورو

وزيرة التخطيط تؤكد أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

في يونيو 2024، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتوقيع المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي, ويعد هذا التمويل، البالغ مليار يورو، جزءًا من تمويلات تصل إلى 5 مليارات يورو سيتم توفيرها حتى عام 2027.

أوضحت المشاط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة هي جزء من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي, مؤكدة أن الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على آلية دعم الموازنة بمليار يورو

واستعرضت الوزارة التعاون المستمر مع مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية,موضحة أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الشراكة مع الأطراف الأوروبية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج "نُوَفِّي" الذي يعزز من التعاون في هذه المجالات الحيوية.

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