الرئيس السيسي يستعرض فرص التعاون مع وزير الثقافة السعودي

عقد الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات هامة مع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي، والتي تطرقت إلى العديد من الملفات الهامة.

وينشر “الموجز” تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الثقافة السعودي، والذي شهد حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة بالقاهرة.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي يستقبل وزير الثقافة السعودي

وفي بداية الاجتماع، نقل وزير الثقافة السعودي لـ الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهما كشقيقين عزيزين، مؤكدًا اعتزاز مصر، قيادة وشعبًا، بالعلاقات التاريخية مع السعودية في كافة المجالات، خاصة في المجال الثقافي.

الرئيس السيسي

وتمني الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية كل التوفيق والسداد في مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية التي تستضيفها، ومجددًا التهنئة للمملكة بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

الرئيس السيسي يشيد بالتطور الذي تشهده السعودية في مجالات الثقافة

وأشاد الرئيس السيسي بالتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، مشيرًا إلى الترحيب بأي تعاون تطلبه المملكة العربية السعودية، نظرًا لما تمتلكه مصر من إرث ثقافي عريق وخبرات واسعة وقدرات كبيرة في مختلف مجالات الفنون والثقافة.

الرئيس السيسي يستعرض فرص التعاون الثقافي مع السعودية

كما أبدى الرئيس السيسي استعداد مصر للتوسع في تنفيذ مشروعات محددة مع المملكة في جميع الجوانب المتعلقة بالثقافة والفنون والآداب وحماية التراث.

تقارب وثيق وترابط بين الشعبين المصري والسعودي

وفي السياق ذاته، أكد وزير الثقافة السعودي على التقارب الوثيق والترابط بين الشعبين المصري والسعودي، معتبرًا أن الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة في وجدان المواطن السعودي.اجتماع

اجتماع الرئيس السيسي ووزير الثقافة السعودي

وأشار وزر الثقافة السعودي إلى حرص المملكة العربية السعودية على تكثيف التعاون وتنفيذ مشروعات ثقافية وفنية مع مصر، مؤكدًا التنسيق الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون الثقافي والفني بين مصر والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا

الرئيس السيسي يستعيد كنوز مصر من أيرلندا خلال زيارته الأخيرة

الخارجية السعودية تدين قرار التوسع الإستيطاني في الجولان