الخارجية السعودية تدين قرار التوسع الإستيطاني في الجولان

أدانت المملكة العربية السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الإستيطاني في الجولان المحتل،التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

المملكة تجدد الدعوة للمجتمع الدولي لوققف الإنتهاكات الإسرائيلية

كما أعربت المملكة عن إستنكارها لإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية ومواصلتها في تخريب فرص إستعادة سوريا لأمنها وإستقرارها .

وشدد البيان أن المملكة إنطلاقا من دورها الإقليمي، تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتوحيد الجهود لوقف تلك الإعتداءات .

إسرائيل تستعد لفتح جبهة قتال جديدة في سوريا

وكانت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها، الأحد، إن القرار يأتي في "ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، و"لتشجيع النمو الديمغرافي في مستوطنتي الجولان وكتسرين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 40 مليون شيكل".

وأضافت أن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في المنطقة.

الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، في بيان له الأحد، أن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر حيوي خاصة في هذه الظروف الراهنة".

وأوضح أن إسرائيل ستستمر في "الاستيلاء على الجولان، وازدهاره، والاستيطان فيه".

جديدة موضحا أن التغيير قد يصب في صالح الجانبين متابعًا: “حتى اليوم نمد يدنا لمن يريد أن يعيش معنا بسلام، وسنقطع يد من يحاول أن يؤذينا”.

وفيما يتعلق بمسألة الجولان فقد زعم أن السيطرة على هضبة الجولان يضمن لإسرائيل الأمن، متابعًا: «هضبة الجولان ستبقى جزءًا من إسرائيل مضيفا أمرنا الجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا»

نتنياهو يتراجع عن أمنيته

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام الكنيست أن إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مفتوحة وتأمل ألا تفتح جبهة جديدة وهو مايتعارض مع بيان الحكومة الإسرائيلية الذي وصف سوريا “بالجبهة الجديدة” .

كما يؤكد ذلك البيان على عدم جديته في تصريحاته المتعلقة بتواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وقصف مناطق تمركز الجيش السوري بعد تسريحه، وتدمير أسلحته، وكذلك فيما يتعلق برغبته في فتح صفحة جديدة مع حكومة الفصائل المسلحة التي تولت مقاليد الحكم بعد إنهيار نظام الأسد .

ويسعى نتنياهو بحسب مراقبون للعمل إكتساب مساحات جديدة من الأراضي السورية لضمها إلى منطقة الجولان المحتلة، بالإضافة إلى تحييد التواجد الإيراني في سوريا .

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