الجيش الإسرائـيلي يشن غـارات عنـيفة علي جنوب لبنان رغم الهدنة

مازال الجيش الإسرائـيلي يواصل عدوانه وغـاراته العنـيفة علي جنوب لبنان في اختراق واضح وصريح للهدنة واتفاق وقف إطلاق النار، زاعمًا استهداف مخازن أسـلحة لحزب الله.

ويرصد “الموجز” آخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان بعد الغـارات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائـيلي، اليوم السبت.

غارات إسرائـيلية عنـيفة علي جنوب لبنان

ومن جانبه، أفاد الجيش الإسرائـيلي، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الإسرائـيلي نفذ غارات بطـائرات بدون طيار ضد عدة منصات لإطلاق الصـواريخ في جنوب لبنان.

لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنصات كانت تستهدف إسرائـيل، وكانت انتهاكًا لاتفاق وقف إطـلاق النـار بين إسرائـيل ولبنان، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وعلى الرغم من إقرار الهدنة بين حزب الله وإسرائيل، في نهاية نوفمبر الماضي إلا أن جيش الاحتلال دائمًا ما يشن غارات على جنوب لبنان زاعما استهداف مخازن أسلحة لحزب الله.

ميقاتي يؤكد أن انسحاب الجيش الإسرائـيلي يمثل التحدي الأساسي

ومن ناحية آخري، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن التحدي الأساسي هو مراقبة الهدنة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجيش الإسرائـيلي قد شن غارة إسرائـيلية على منطقة الخيام القريبة من الحدود في جنوب لبنان، وجاء في بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائـيلية على مدينة الخيام أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح.

هجوم إسرائـيلي على أشخاص في منطقة جنوب لبنان

من جهته، أعلن الجيش الإسرائـيلي هجوم بسلاح الجو على أشخاص في منطقة جنوب لبنان شكلوا تهديدًا لمواطني إسرائيل، منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بحسب نص البيان، من دون تحديد المنطقة التي هاجمها الجيش.

وشدّد البيان على التزام الجيش الإسرائـيلي بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف إطلاق النـار في لبنان.

وفي 27 نوفمبر الماضي، دخلت حيّز التنفيذ هدنة هشة تم التوصل إليها بعد مواجهة مفتوحة استمرت أكثر من شهرين بين حزب الله وإسرائـيل خلفت نحو 4 آلاف شهيد في لبنان وتسبّبت بدمار واسع في مناطق تعد معاقل للحزب المدعوم من إيران.

لبنان

أبرز الانتهاكات الإسرائـيلية لوقف إطلاق النار في لبنان

وسُجّلت انتهاكات عدة لوقف إطلاق النار من جانب إسرائـيل منذ بدء سريانه، تركزت الخروقات في العاصمة بيروت وقضاءي مرجعيون والنبطية بمحافظة النبطية جنوب لبنان، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع شرق لبنان.

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