أنشيلوتي يكشف عن المرشح الأوفر حظًا لجائزة ذا بيست 2024

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن توقعاته للفائز بـ جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتقام حفل جوائز “ذا بيست” اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية، على هامش مباراة الريال وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية في قطر، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور يستحق التتويج بالجائزة.

فينيسيوس جونيور

وأكد الإيطالي، أن فينيسيوس يستحق جائزة ذا بيست، نحن نتحدث عن لاعب رائع، ولو فاز بالجائزة سيكون من العدل بكل تأكيد، بعد كل ما حققه في عام 2024.

وعن منافس الريال، باتشوكا، قال” شاهدنا مباراتهم ضد الأهلي وأمام بوتافوجو، إنه فريق يعيش فترة جيدة ويجيد الضغط على المنافس، ستكون مباراة ممتعة ومهمة جداً لهم، وهناك بعض اللاعبين الذين نعرفهم هناك مثل روندون، وبجانب ذلك هناك تشكيلة من الشباب الموهوب”.

وواصل أنشيلوتي حديثه” لن تكون مباراة سهلة، كحال كل المباريات، لقد وصلوا للنهائي لسبب ما، إنه منافس يستحق الاحترام، لكني أثق في فريقي”.

ويواجه فريق ريال مدريد، نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس الانتركونتيننتال، غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل.

قائمة المرشحين لجائزة الفيفا (أفضل لاعب) في 2024

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

الفرنسي كيليان مبابي – ريال مدريد الإسباني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي – فريق إنتر ميامي الأميركي.

الإسباني داني كارباخال- ريال مدريد.

الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد.

الألماني فلوريان فيرتس – باير ليفركوزن الألماني.

الإنجليزي جود بيلينغهام – ريال مدريد.

الإسباني لامين جمال – برشلونة الإسباني.

الإسباني رودري – مانشتر سيتي.

النرويجي إرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي.

الألماني المعتزل توني كروس – ريال مدريد.

القنوات الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2024

يمكنك متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس، كما يُمكن متابعة الحفل عبر قنوات “beIN Sports News” الإخبارية المفتوحة.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

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