طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أون لاين.. خطوة بخطوة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الكتروني للاستعلام عنمعاش تكافل وكرامة وهذا ما يبحث عنه الكثير من المستفيدين وذلك توفيراً للوقت والجهد لهم .

وسوف يعرض لكم الموجز رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025.

ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم البرامج الداعمة التي قامت بها الحكومة المصرية بهدف تقديم الدعم للكثير من الموطنين المصرين المحتاجين والاسر محدودة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية وغلاء الأسعار ،حيث يساعدهم هذا المعاش لتوفير حياة كريمة لهم من خلال توافر الاحتياجات الأساسية للحياة ،وتحسين الوضع المالي لهم .

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

وعن طريقة عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية.

أولا قم بزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا قم بالضغط على خيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

ثالثا سوف يتطلب منك كتابة الرقم القومي لديك.

أخيرا اضغط على زر استعلام وسوف تحصل على النتيجة الخاصة بك.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين من أجل الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وهي:

يجب أن يكون المواطن لا يعمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يشترط أن يكون المواطن لا يحصل على معاش تأميني أو مساعدات مالية أخرى.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال بدءا من حديث الولادة وحتى 18 عام.

يجب إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

يشترط أن يكون المتقدم من كبار السن أو ذوي الإعاقة بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

يجب أن يكون ليس لدى المواطن أي ممتلكات باهظة الثمن.

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