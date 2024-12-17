أبرزها مشروع القوانين الجنائية.. قرارات هامة من النواب

يواصل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخري يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.

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النواب يواصل الجلسات بعد الموافقة علي مشروع القوانين الجنائية اليوم

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وتعديل قانون سلامة السفن، والتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون تسجيل السفن.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى فى مجموعه، واستمع لبيان وزير الاستثمار حسن الخطيب بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة المعوقات.

إحالة بيان وزير الاستثمار للجان النوعية

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تعليق رئيس النواب على بيان وزير الاستثمار

ووجه رئيس النواب، التحية لوزير الاستثمار على بيانه الطموح والواضح الذي تناول العديد من النقاط المهمة التي سيكون لها أثر طيب على الاستثمار في المستقبل، وجذب الكثير منه على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاقتصاد، ويحسن حياة المصريين.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي على التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

وأضاف:" لقد جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية، ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب".

وختم "جبالي" قائلًا لنواب الشعب: باسمكم جميعًا، نعرب عن عميق تقديرنا لفخامة الرئيس، ونجدد دعمنا الكامل له في كل الجهود الرامية لتعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

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