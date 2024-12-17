موعد نوة الفيضة الصغرى 2024.. بداية الشتاء الحقيقي في الإسكندرية

نوة الفيضة الصغرى 2024، تعد واحدة من أقوى النوات التي تشهدها محافظة الإسكندرية سنويًا، تتميز هذه النوة بتقلبات جوية حادة واضطرابات شديدة في البحر الأبيض المتوسط، مما يسبب توقفًا مؤقتًا في الأنشطة البحرية ويؤثر على حركة الملاحة والصيد.

موعد نوة الفيضة الصغرى 2024

من المتوقع أن تبدأ نوة الفيضة الصغرى يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مع احتمالية تقديم أو تأخير يومين، وتستمر النوة عادة لمدة 5 أيام تقريبًا، وتشهد خلالها الإسكندرية والسواحل الشمالية أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

الاستعدادات لنوة الفيضة الصغرى

تستعد محافظة الإسكندرية مبكرًا لاستقبال هذه النوة من خلال:

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه.

تفعيل خطط تصريف مياه الأمطار لتجنب غرق الشوارع.

توفير المعدات اللازمة لإزالة تجمعات المياه لضمان استمرار الحركة المرورية.

نوة الفيضة الصغرى 2024

سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم

يرجع اسم نوة الفيضة الصغرى إلى ظاهرة "فيضان البحر"، حيث ترتفع أمواج البحر الأبيض المتوسط بشكل ملحوظ خلال فترة النوة، وأحيانًا تتخطى الأمواج حواجز الكورنيش، مما يؤدي إلى إغلاق بعض الطرق الساحلية وتعطل حركة المرور.

نوة الفيضة الصغرى 2024

تأثير نوة الفيضة الصغرى على الأنشطة اليومية

الأنشطة البحرية: تتوقف أعمال الصيد والملاحة بسبب ارتفاع الأمواج وخطورة الظروف الجوية.

الحياة اليومية: تشهد المحافظة أجواءً شتوية باردة وصقيع، مع احتمالية تجمعات مائية تؤثر على حركة المواطنين.

نوة الفيضة الصغرى 2024

نوة الفيضة الصغرى.. بداية الشتاء الحقيقي

تعتبر نوة الفيضة الصغرى بمثابة الانطلاقة الفعلية لفصل الشتاء في الإسكندرية، حيث تعلن عن بدء موسم البرد القارس والعواصف المطيرة التي تستمر لبقية الموسم.

تأثير نوة الفيضة الصغرى

تعد نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي تؤثر على الحركة البحرية في البحر المتوسط، مما يتسبب في توقف أعمال الصيد وتوقف حركة الموانئ في بعض الأحيان بسبب الأمواج العالية، ومع قدوم النوة، يتم إصدار تحذيرات للصيادين ومالكي السفن بعدم الإبحار حفاظًا على سلامتهم.

نوة الفيضة الصغرى 2024

كما تشهد الموانئ الساحلية في الإسكندرية والسواحل الشمالية إغلاقًا مؤقتًا لبعض الأنشطة التجارية، مما يؤثر على حركة التجارة البحرية بشكل ملحوظ، وتعمل الجهات المعنية على تفعيل خطة طوارئ لتقليل تأثيرات النوة على الأنشطة البحرية وضمان سلامة المواطنين.

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