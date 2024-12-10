كل ما تحتاج معرفته عن نوة الفيضة الصغرى 2024.. إليك التفاصيل

نوة الفيضة الصغرى 2024.. تستعد مصر لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، التي تُعد من أشد النوات الشتوية في البلاد، حيث تصدرت عمليات البحث جوجل وذلك بعد الإعلان عن موعد وصولها، وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من أحوال جوية قاسية تشمل أمطارًا غزيرة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

موعد نوة الفيضة الصغرى

تُعتبر نوة الفيضة الصغرى من أبرز نوات فصل الشتاء، حيث تُعد إعلانًا رسميًا عن دخول البلاد في ذروة الأجواء الباردة.

ومن المتوقع أن تصل النوة يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها طقس غير مستقر يتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة قد يصل إلى حد الصقيع.

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية بشكل خاص لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، المعروفة برياحها الشمالية الغربية المصحوبة بأمطار غزيرة وارتفاع موج البحر.

وقد أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات لتجنب حدوث أزمات مثل الشلل المروري، وتأتي هذه الاستعدادات بعد أيام قليلة من انتهاء نوة القاسم.

نوة الفيضة الصغرى

حالة الطقس الحالية

تشهد البلاد حاليًا طقسًا مستقرًا نهارًا مع أجواء دافئة، فيما تسود البرودة ليلاً وخلال الصباح الباكر، كما تنتشر الشبورة المائية على الطرق من الساعة الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا.

القاهرة: سجلت درجة حرارة عظمى تبلغ 23 درجة مئوية.

الإسكندرية: تسجل درجات الحرارة الصغرى حاليًا 13 درجة مئوية، مع توقع استمرار الطقس المستقر حتى مطلع الأسبوع المقبل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي.

نوة الفيضة الصغرى

جدول نوات شتاء 2025

وفقًا لهيئة ميناء الإسكندرية، تأتي النوات الشتوية المرتقبة كالتالي:

نوة الفيضة الصغرى : تبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، تصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة.

: تبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، تصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة. نوة رأس السنة : تبدأ في أول أيام العام الجديد وتستمر 4 أيام.

: تبدأ في أول أيام العام الجديد وتستمر 4 أيام. نوة الفيضة الكبرى : تبدأ يوم 12 يناير وتستمر لمدة 8 أيام مع توابع محتملة.

: تبدأ يوم 12 يناير وتستمر لمدة 8 أيام مع توابع محتملة. نوة الغطاس: تبدأ يوم 18 يناير بالتزامن مع عيد الغطاس وتستمر 3 أيام.

وعلى المواطنين الاستعداد جيدًا لمواجهة تأثيرات النوات المقبلة، لا سيما في المناطق الساحلية، لضمان سلامة الأفراد والممتلكات

نوة الفيضة الصغرى

نصائح للمواطنين أثناء نوة الفيضة الصغرى

لذلك يقدم الموجز، نصائح للمواطنين أثناء نوة الفيضة الصغرى 2024، على النحو التالي:

تجنب الخروج إلا للضرورة : قلل التنقلات في أوقات الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

: قلل التنقلات في أوقات الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة. الحذر أثناء القيادة: التزم بالسرعات المنخفضة واحرص على ترك مسافة أمان.

التزم بالسرعات المنخفضة واحرص على ترك مسافة أمان. تجنب الأماكن المنخفضة : ابتعد عن المناطق المعرضة لتجمع المياه أو الشواطئ.

: ابتعد عن المناطق المعرضة لتجمع المياه أو الشواطئ. التأكد من صيانة المنازل : نظف المزاريب وثبّت النوافذ والأبواب.

: نظف المزاريب وثبّت النوافذ والأبواب. متابعة التحذيرات الجوية: التزم بإرشادات الأرصاد الجوية والجهات المختصة.

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