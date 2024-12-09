حالة الطقس في الإسكندرية الفترة الحالية وتوقعات الأرصاد الجوية

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وخلال الفترة القادمة، تتمتع مدينة الإسكندرية بطقس متقلب الفترة المقبلة حيث تشهد الأجواء طقس معتدل في ساعات النهار، ولكن يكون الطقس باردًا في ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وذلك عقب تعرض عروس البحر المتوسط لنوه المكنسة في الفترة السابقة، وهذا ما سيعرض تفاصيله الموجز فيما يلي.

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس الفترة القادمة بالإسكندرية

وبناءً لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لتعرض محافظة الإسكندرية، للشبورة المائية في الصباح الباكر، حيث يتأثر الطقس بعوامل جوية عديدة ينتج عنها انخفاض في درجات الحرارة في المساء، وذلك الأمر الذي يرفع من الإحساس بأجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وأيضاً ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم وغداً في الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الإثنين، إذ يشهد طقس اليوم في الإسكندرية أجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل معتدل خلال فترة النهار، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 22 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

أما بالنسبة لحالة في الغد، فتستمر هذه الأجواء المعتدلة في النهار، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً، كما ستسود الشبورة المائية الكثيفة في عدة مناطق، خاصة في الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، لذا يلزم على المواطنين أخذ الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف وذلك لتجنب مشاكل الرؤية ومخاطر الطريق.

حركة الملاحة بالبحر المتوسط الفترة القادمة

وتبعا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، فمن المتوقع أن تكون حركة الملاحة في البحر من بسيطة إلى معتدلة، وذلك مع ارتفاع الموج ليتراوح من 0.5 إلى 1.5 متر، مما يعني ذلك أنه لا توجد تهديدات خطيرة على حركة الملاحة البحرية في اسكندرية في تلك الفترة ما لم تحدث أي تغيرات في الطقس.

نصائح مهمة للمواطنين والزوار بمحافظة الإسكندرية

ونظرًا للأجواء التي تتسم بالبرودة الشديدة ليلاً، ينصح بإرتداء ملابس شتوية تساهم في التدفئة بالمساء والصباح الباكر، كما يلزم الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية كثيفة، والتي يمكن أن تؤثر على الرؤية بشكل كبير.

وإذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الذهاب دائماً لعروس البحر المتوسط في الشتاء، وتخطط لزيارة الإسكندرية في الأيام المقبلة، فيجب أن تكون مستعدًا لتقلبات الطقس التي تتراوح بين الطقس المعتدل في النهار والبارد في الليل، وذلك مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات التي تشهد شبورة مائية كثيفة.

حالة الطقس اليوم والفترة المقبلة

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