حالة الطقس غدا الاثنين 9-12-2024.. أجواء مستقرة والعظمي في القاهرة 22

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، وطقس معتدل خلال ساعات النهار على محافظات الجمهورية، ونشاط للرياح فضلًا عن تكون الشبورة المائية.

وينشر "الموجز" تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 9 ديسمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 9 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح غدا الاثنين علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أننا لن نشعر ببرودة الطقس نظرًا لعدم وجود نشاط للرياح، كما أن التوقعات تشير إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غدا الاثنين

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتستطيع معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة غدا الاثنين 9 ديسمبر بالساعات

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 9 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الاثنين فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 23 والصغري 9، وجنوب الصعيد 28 والصغري11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إلى جانب انحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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