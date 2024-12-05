حالة الطقس اليوم الخميس والفترة القادمة.. إحذروا من درجات الحرارة

حالة الطقس الأيام القادمة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة بدءًا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، حيث ينتشر طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للدفء على الجنوب، وبارد ليلًا في الصباح الباكر على معظم الأنحاء، لذا، سيرصد لكم الموجز في السطور التالية حالة الطقس الفترة المقبلة.

درجات الحرارة

حالة الطقس الفترة المقبلة

حالة الطقس الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن ينتشر طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارد ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعظم الأنحاء.

درجات الحرارة الفترة المقبلة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 23 درجة والصغرى 14.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 21 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على كلا من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة في بعض المناطق يوم الأحد القادم.

أمطار السواحل الشمالية

وحذرت أيضاً هيئة الأرصاد الجوية اليوم من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات مختلفة.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للدفء على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعظم الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط بسيط إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل

ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار قليلة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى أيضاً على فترات متقطعة.

وتظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى أيضاً والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الفترة القادمة

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