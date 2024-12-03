حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024..  أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلاً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار الجوي مع اختلافات واضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مما يعكس تنوع الطقس في مختلف المناطق المصرية.

كما تتوقع الأرصاد ظهور بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية، مما يتطلب أخذ الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

يرصد الموجز حالة الطقس اليوم الثلاثاء خلال السطور التالية.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أجواء معتدلة نهارًا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 22 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى 13 درجة.

وعلى الرغم من اعتدال الطقس نهارًا، إلا أنه في فترة المساء والصباح الباكر، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون باردة على معظم الأنحاء، مما يعكس التغيرات الموسمية المتوقعة في هذا الوقت من العام.

وفي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ستسود أجواء مائلة للدفء نهارًا، حيث تتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في هذه المناطق أكثر دفئًا مقارنة ببقية المناطق، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في طابا 20 درجة مئوية، بينما تتراوح في شرم الشيخ بين 25 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

الظواهر الجوية وتأثيراتها على الطرق

من أبرز الظواهر المتوقعة اليوم هي الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما قد يؤدي إلى تقليل الرؤية.

لذلك، تشدد الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة في المناطق الشمالية.

أما بالنسبة للأمطار، فمن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وذلك بسبب توافر الرطوبة الجوية في هذه المناطق، هذه الأمطار قد تساهم في تلطيف الأجواء، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تراكم المياه على بعض الطرق.

حالة الطقس

الرياح وحالة البحر

ستشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة في السواحل الشمالية الغربية، مما قد يزيد من شعور البرودة في هذه المناطق، أما البحر المتوسط، فسيكون في حالة معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، بينما ستكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

فيما يتعلق بالبحر الأحمر، فتشير الأرصاد إلى أن حالته ستكون معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وهذه الظروف تجعل الملاحة البحرية في البحرين مناسبة ولكن مع الحذر بسبب حالة الأمواج.

درجات الحرارة على المدن والمحافظات

تتفاوت درجات الحرارة بين مختلف المدن والمحافظات، حيث تتراوح العظمى من 21 درجة في مطروح إلى 26 درجة في الغردقة.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن الرئيسية:

• القاهرة: العظمى 22، الصغرى 13

• الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 11

• السويس: العظمى 22، الصغرى 11

• أسوان: العظمى 25، الصغرى 11

• الغردقة: العظمى 26، الصغرى 14

• مرسى علم: العظمى 25، الصغرى 15

• الإسماعيلية: العظمى 23، الصغرى 10

• شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 17

• أسيوط: العظمى 22، الصغرى 09

• قنا: العظمى 24، الصغرى 09

• بني سويف: العظمى 23، الصغرى 10

• المنيا: العظمى 22، الصغرى 11

• الفيوم: العظمى 23، الصغرى 11

• دمياط: العظمى 22، الصغرى 16

• بورسعيد: العظمى 22، الصغرى 17

• العريش: العظمى 20، الصغرى 08

• رفح: العظمى 20، الصغرى 09

• رأس سدر: العظمى 23، الصغرى 12

• نخل: العظمى 18، الصغرى 03

• كاترين: العظمى 16، الصغرى 02

• الطور: العظمى 23، الصغرى 11

• طابا: العظمى 20، الصغرى 06

• العلمين: العظمى 22، الصغرى 11

• مطروح: العظمى 21، الصغرى 12

• السلوم: العظمى 20، الصغرى 10

• سيوة: العظمى 21، الصغرى 09

• رأس غارب: العظمى 25، الصغرى 13

• شلاتين: العظمى 26، الصغرى 16

• حلايب: العظمى 24، الصغرى 18

• أبورماد: العظمى 25، الصغرى 16

• رأس حدربة: العظمى 24، الصغرى 18

• أسوان: العظمى 25، الصغرى 11

• الوادى الجديد: العظمى 22، الصغرى 07

• أبوسمبل: العظمى 23، الصغرى 10

حالة الطقس

نصائح للمواطنين

نظرًا للظروف الجوية المتوقعة اليوم، من الضروري على المواطنين أخذ الحيطة في الساعات المبكرة من اليوم بسبب الشبورة المائية، كما يُنصح بعدم التعرض المباشر للهواء البارد ليلاً في المناطق التي ستشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وفي الختام، تشير الأرصاد إلى أن الطقس سيظل مستقرًا طوال اليوم، مع أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلاً، مع استمرار التفاوت في درجات الحرارة بين مختلف المناطق، وهو ما يعكس التغيرات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام.



اقرأ أيضاً:

الدنيا تلجت.. حالة الطقس اليوم الإثنين وتحذير من الأرصاد الجوية

تحذير من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً الإثنين