تفاصيل نوة القاسم وتحذير من الأرصاد بشأن تلك النوة ونصائح

نوة القاسم.. يتأثر طقس محافظة الإسكندرية بالنوات البحرية اليوم التي تضرب المحافظة في مواعيد محددة من فصلي الشتاء والخريف، وخلال أيام بسيطة تستعد الإسكندرية لنوة تدعى القاسم التي تزيد معها من فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، لذا سيعرض لكم الموجز موعد نوة القاسم والظواهر الجوية المرتبطة بها.

نوة القاسم في الإسكندرية

وتُعتبر نوة القاسم من أقوى أنواع النوات الخريفية التي تشهدها الإسكندرية وتنذر في حين قدوم الشتاء، وذلك نتيجة أمطارها الغزيرة ورياحها التي تتصف بسرعاتها الكبيرة والتي تؤثر على الملاحة البحرية بشكل كبير.

نوة القاسم

وبالنسبة لموعد نوة القاسم، فإنه من المتوقع أن تشرع نوة القاسم يوم الأربعاء القادم 4 ديسمبر 2024، وسوف تستمر لمدة 5 أيام، وذلك وفقاً للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتكون مصحوبة بعواصف ورياح جنوبية غربية، لذا وتُعتبر من أصعب موجات الطقس البارد.

الظواهر الجوية أثناء هذه النوة

وأثناء نوة القاسم تتأثر محافظة الإسكندرية بمجموعة مختلفة من الظواهر الجوية والتي من أهمها الرياح والأمطار، إذ تصل سرعة الرياح إلى مستويات مرتفعة وتسبب اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وتعطيل حركتي الصيد والسفن، كما تشهد الإسكندرية أيضاً سقوط أمطار غزيزة وانخفاض في درجات الحرارة.

نصائح مهمة لتجنب نوة القاسم

كما تؤدي نوة القاسم إلي حدوث تقلبات جوية ناتجة عن الأمطار والرياح، لذا يلزم توخي الحذر، واتباع إرشاد هيئة الأرصاد الجوية لتجنب مخاطرها، والتي تأتي على النحو التالي:

- إحرصوا على تجنب السير في أماكن تجمعات المياه.

- وضرورة الإبتعاد عن شواطئ البحر والمناطق القريبة منه.

- والإبتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها.

- ويلزم أيضاً عدم القيادة بسرعة.

- وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو السير بالقرب منها.

- وبالإضافة إلى عدم الوقوف تحت لافتات الإعلانات.

- وتشغيل مسَّاحات السيارات.

حالة الطقس قبل نوة القاسم

وقبل حدوث نوة القاسم تشهد البلاد استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، إذ تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار بسيطة وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وينتشر طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نوة القاسم

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