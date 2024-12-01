حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.. تحذيرات من حالة الصقيع الشديد

حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، محذرة من تكوّن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق الزراعية، السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، وتقدم الموجز فيما يلي تقرير حالة الطقس اليوم كما اعلنتها هيئة الارصاد الجويه

حالة الطقس .. بارد ليلًا ومائل للبرودة نهارًا



بحسب بيان الأرصاد الجوية، يسود غدًا طقس بارد في الصباح الباكر والليل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على نفس المناطق، وفي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة خلال النهار وشديد البرودة ليلًا،

كما حذرت الهيئة من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء، سانت كاترين، والصحراء الغربية.

حالة الطقس..رياح نشطة على فترات متقطعة



من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء بشكل متقطع، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحراره

حالة الطقس..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد..



نشرت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات غدًا:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 13

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 7

جنوب الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11



نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين..



وجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لتجنب أي أضرار قد تنتج عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومن أبرزها:

1. ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل.



2. توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات الآمنة.



3. تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة في حال نشاط الرياح.



4. ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية لتجنب أي مضاعفات صحية.

تحذيرات الأرصاد الجوية..ظاهرة الصقيع في بعض المناطق



أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الصقيع قد يتشكل في بعض المناطق الصحراوية والمرتفعة، مثل وسط سيناء وسانت كاترين. لذلك، يفضل تجنب المبيت في المناطق المفتوحة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من البرد القارس.

لذلك، ينصح بالمتابعة المستمرة لتحديثات هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح الغد.

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