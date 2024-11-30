إنحدار شديد في درجات الحرارة.. تفاصيل مهمة عن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد وحالة الطقس الساعات القادمة، وبناءً على إتاحة فرص سقوط لـ الأمطار الخفيفة إلي المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة، لذا سوف يرصد الموجز في التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت.

درجات الحرارة اليوم السبت

كشفت الأرصاد الجوية في بيان، عن حالة الطقس اليوم أنه بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر أيضاً، مائل للبرودة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تواجد للشبورة المائية صباحًا على عدة طرق زراعية وسريعة وقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الأرصاد الجوية وجود فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلي المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 21 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

ووصلت درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 22 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

ودرجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت حين الخروج من المنزل، والإبتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وأيضاً ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون من خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلي متر ونصف والرياح السطحية سوف تكون جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم السبت

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