أعشاب طبيعية مفيدة للشعب الهوائية في الظواهر الجوية المقبلة

تعتبر الأعشاب الطبيعية الموسعة للشعب الهوائية، هي أحد المصادر العلاجية الهامة لعلاج كافة الأمراض، ومع إقتراب فصل الشتاء، وما يقترن به من عدوى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، تزداد أهمية الأعشاب الطبيعية، في مواجهة وخفض الأعراض المصاحبة لتلك الفيروسات، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير أهم الأعشاب الطبيعية الموسعة للشعب الهوائية وتحسين التنفس.

مشاكل التنفس والتهابات الشعب الهوائية في الشتاء

وتعد مشاكل الجهاز التنفسي عامة من بين أهم المشكلات التي يواجهها الكل في فصل الشتاء، من التهابات الشعب الهوائية، والكحة والتهابات الحلق، والحساسية الصدرية أيضاً.

حيث أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية الموسعة للشعب الهوائية هي بديلًا طبيعيًا وفعالًا للعديد من الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل التنفس، ولكن يجب أن نتعرف أولا على أسباب الإصابة بإلتهابات الشعب الهوائية

فوائد الأعشاب الطبيعية للشعب الهوائية

تؤثر الأعشاب الطبيعية الموسعة للشعب الهوائية بواسطة تأثيراتها المباشرة على الشعب الهوائية والرئتين؛ وهذه الأعشاب بها مركبات نشطة تعمل على استرخاء العضلات الملساء المحيطة بالشعب الهوائية، مما يساعد على توسيع هذه الممرات الهوائية وبالتالي تسهيل سير الهواء إلى الرئتين، علاوة على ذلك، وتساعد بعض الأعشاب في تقليل الإلتهابات وتخفيف الإفرازات المخاطية، مما يعمل على تحسين التنفس.

النعناع

أفضل مشروبات الأعشاب المفيدة للشعب الهوائية

مشروب النعناع

يُعتبر النعناع من الأعشاب التي يتم استخدامها في الطب التقليدي لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، وخاصة المرتبطة بتضيق الشعب الهوائية.

ويحتوي النعناع على مادة المنثول، التي لها تأثير كبير مهدئ للعضلات المحيطة بالشعب الهوائية، مما يعمل على استرخائها وتوسيعها، ويمكن شرب شاي النعناع أو استنشاق بخاره من أجل تحقيق الفائدة القصوى.

مشروب الزعتر

يعد الزعتر أحد الأعشاب الشهيرة التي بها الكثير من الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للإلتهابات، وقد أثبتت الدراسات العلمية قدرته على توسيع الشعب الهوائية.

ويحتوي الزعتر أيضاً على مركبات مثل الثيمول والكاري، التي تساعد في تحسين عملية التنفس وتوسيع الشعب الهوائية، ويمكن شرب شاي الزعتر أو استخدامه في بخاخات بخارية للحصول على فوائد عديدة.

الزنجبيل

مشروب الزنجبيل

الزنجبيل هو عشب يحتوي على خصائص مضادة للإلتهابات ويعد من العوامل الفعالة في تقليل التورم والإحتقان في الشعب الهوائية.

ويمتلئ الزنجبيل بالكثير من المركبات المعروفة بإسم الجينجيرول، التي تساعد على تحسين تدفق الهواء إلى الرئتين، ويمكن تناول الزنجبيل بشكل مباشر أو إضافته إلى المشروبات الدافئة مثل الشاي.

القرفة

مشروب القرفة

تحتوي القرفة على خصائص عديدة مضادة للبكتيريا والفيروسات، وتعد من الأعشاب التي من الممكن أن تساعد على توسيع الشعب الهوائية.

وتعمل القرفة على تحسين الدورة الدموية، مما يقوي وصول الأوكسجين إلى الرئتين، ويمكن إضافة القرفة إلى المشروبات الدافئة مثل الشاي أو الحليب وذلك للإستفادة من فوائدها.

مشروب الكركم

مشروب الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مركب ذو خصائص قوية مضادة للإلتهابات والأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن الكركم يمكنه أن يساعد على تقليل الإلتهابات في الشعب الهوائية وتوسيعها، ويعين أيضاً الأشخاص الذين يعانون من الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن على التنفس بشكل أفضل، ويمكن استخدام الكركم في تحضير الشاي أو إضافته إلى الطعام أيضاً.

مشروب بذور الشمر

تعد بذور الشمر من الأعشاب التي تُستخدم من أجل توسيع الشعب الهوائية وتسهيل التنفس، وتحتوي بذور الشمر على مركبات تعمل على تخفيف التورم في الشعب الهوائية، مما يساهم في تحسين عملية التنفس، كما يمكن أيضاً استخدامه في علاج السعال المزمن، ويمكن شرب شاي الشمر أو تناوله كتوابل مع الطعام.

بذور الشمر

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