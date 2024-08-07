شاي أعشاب شائع يقلل من التوتر والقلق ويمنع انتشار الفيروسات.. أكد الأطباء بأنه عند تناول نوعًا من شاي الأعشاب، يمكن أن يقلل من الشعور بالتوتر والقلق، بالإضافة إلي تخفيف الأعراض خلال أيام قليلة.

نشر الدكتور إريك بيرغ، خبير التغذية العلاجية والصيام المتقطع، عبر صفحته الرسمية، على منصات السوشيال ميديا، بأنه ينبغي شرب أعشاب شاي بلسم الليمون، والتي يسمي بـMelissa officinalis، نسبًا إلي عائلة النعناع، حيث تتميز بأوراقها الجيدة، مع رائحة الليمون اللطيفة، ويُستخدم عادة للأغراض الطبية وكتوابل في أطباق مختلفة.

شاي أعشاب

ويحتوي بلسم الليمون على مركبات قد توفر للأشخاص أحاسيس مهدئة ومريحة، لتجنب التعرض للفيروسات أو البكتيريا، حسب ما ذكرته الأبحاث الحديثة.

فؤائد الشاي فى قتل البكتريا وزيادة الإحساس بالراحة:

يساعد مشروب أعشاب الشاي الذي يعني الأكثر شعيبة بين الأشخاص بقدرته على التخلص من القلق والتوتر، لذلك ينصح بتناوله بشكل يومي، وقد يتمتع بالعديد من المميزات، لكونه يساعد على هدوء الأعصاب.

شرب شاي بلسم الليمون

تابع الخبير، بأن مشروب الشاي، يساعد على خفض مستويات الكورتيزول لدي الأشخاص، وقد تشعر بصحة جيدة، وتستطيع النوم بشكل طبيعي، كما يستعد طاقته مرة آخري.

منذ عام 2014، أجريت أبحاث سابقة بشأن تأثيرات الطعام على الجسم، وخاصة التي تحتوي على بلسم الليمون، وتأثيره على الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية، بعدما تم إضافة بلسم الليمون إلى المشروبات والزبادي مع المحليات الطبيعية أو الاصطناعية.

كما يفيد الأعصاب في حالة كثرة تعرضها للتوتر، بالرغم من الدراسات الحديثة بمشروب الشاي كثيرة، إلا أنه يوجد لمزيد من الأبحاث تحديد مدى فعاليته.

وينصح بأخذ الحذر عند مواجهة الآثار الجانبية المتوقع حدوثها لبلسم الليمون، قد يؤدي لإصابة آلام المعدة، يرجع نتيجة تناول بلسم الليمون مع الطعام، ولكن من الأفضل استخدام بلسم الليمون لمدة قصيرة من الزمن، ثم يمنع من استخدامه أكثر من أربعة أشهر دون أخذ فترة راحة.



يوصي بالتحدث مع متخصص أو استشاري لإجراء أي تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

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