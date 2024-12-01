مؤشرات صادمة.. كيف يؤثر الاستحمام على البشرة في فصل الشتاء ؟

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتغير احتياجاتنا اليومية، بما في ذلك عادات الاستحمام، فبينما يعتمد الكثيرون على الاستحمام اليومي كجزء من روتينهم المعتاد، سواء في الصباح للشعور بالنشاط أو مساءً للاسترخاء، يصبح الاستحمام يوميًا خلال الشتاء أقل ضرورة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، يقول الخبراء أن تقليل عدد مرات الاستحمام في الطقس البارد قد يكون أكثر فائدة لصحة البشرة، مما يتيح لها الحفاظ على زيوتها الطبيعية وحمايتها من الجفاف، وينصح الخبراء بالاستحمام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا خلال فصل الشتاء بدلاً من جعله جزءًا يوميًا من الروتين الخاص بك.

الاستحمام في الشتاء

توصيات الأطباء حول الاستحمام

بعض أطباء الجلدية يرون أن الاستحمام يوميًا لا يُعد ضروريًا، بل إنه قد يسبب مشاكل صحية مثل جفاف الجلد أو تفاقم أمراض جلدية أخرى، بالإضافة إلى ذلك، استخدام المنتجات المحتوية على زيوت وعطور قد يؤدي إلى تهيج البشرة وزيادة حساسيتها، لذلك يُوصى بالحد من الاستحمام اليومي والتركيز على استخدام الماء الفاتر ومنتجات التنظيف اللطيفة، كما أنهم يرون أن كثرة استخدام الشامبو والبلسم والصابون في الشتاء تسبب مشاكل عديدة أبرزها الحساسية الجلدية.

تأثير الإفراط في التنظيف

تشير دراسة أجرتها جامعة يوتا إلى أن تنظيف الجسم بشكل مفرط يؤثر سلبًا على الميكروبيوم البشري، وهو نظام بيئي دقيق من البكتيريا والميكروبات المفيدة التي تعيش على البشرة وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز جهاز المناعة والهضم وصحة القلب، تعطيل هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى ضعف عام في الصحة.

كيف تؤثر قلة الاستحمام على الجسم؟

رغم أن تقليل عدد مرات الاستحمام قد يحمي البشرة، إلا أن النظافة الشخصية تظل أمرًا ضروريًا، عدم الاستحمام بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي إلى تراكم العرق والأوساخ وخلايا الجلد الميتة، مما يسبب رائحة كريهة، انسداد المسام، واحتمالية الإصابة بالتهابات جلدية.

الاستحمام في الشتاء

أضرار كثرة الاستحمام خلال الشتاء

وينتج عن كثرة الاستحمام خلال الشتاء أضرار عديدة منها جفاف الجلد حيث يفقد الجلد زيوته الطبيعية مما يزيد من جفافه.

-تفاقم أمراض جلدية يمكن أن تتفاقم حالات مثل الإكزيما والصدفية بسبب الاستحمام المتكرر.



-إزالة البكتيريا المفيدة قد يؤدي الإفراط في التنظيف إلى فقدان البكتيريا الجيدة التي تحمي الجلد من العدوى.

نصائح للعناية بالبشرة في الشتاء

- تقليل مرات الاستحمام فقط اكتفِ بالاستحمام يومين لثلاثة أيام في الأسبوع.

-استخدام الماء الفاتر حيث يجب تجنب الماء الساخن لأنه يزيد من جفاف الجلد.

-الترطيب بعد الاستحمام استخدم مرطبًا فورًا للحفاظ على رطوبة البشرة.

-اختيار منتجات لطيفة اعتمد على منتجات تنظيف خفيفة وغير معطرة.

تأثير عدم الاستحمام بشكل كافٍ

-عدم الاستحمام بشكل كافٍ له أثار سيئة مثل رائحة الجسم التي تتكون بسبب تفاعل البكتيريا مع العرق.

- مشاكل البشرة بسبب تراكم الأوساخ يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب.

-التهابات الجلد قلة النظافة قد تكون بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات.

- التأثيرات الاجتماعية سوء النظافة قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وتصورات سلبية.

عوامل يجب مراعاتها في الشتاء

-من يمارسون الرياضة أو الأعمال البدنية يحتاجون للاستحمام أكثر.

- حالة الطقس في الأجواء الحارة والرطبة، قد يكون الاستحمام المتكرر أكثر ضرورة.

- وأخيراً نوع البشرة فالأشخاص ذوو البشرة الحساسة قد يحتاجون لتقليل مرات الاستحمام لتجنب الشعور بالتهيج.

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