كريم لتفتيح البشرة الدهنية الحساسه وإزالة الحبوب بطرق طبية وطبيعية

يبحث العديد من السيدات عن افضل كريم تفتيح البشرة الحساسة، وتزداد التساؤلات عن ما هو أفضل كريم للبشرة الدهنية الحساسة طبي؟ وما هو أفضل كريم للبشرة الدهنية الحساسة طبيعي؟ تعرفوا عليها وعلى أبرز النصائح من خلال موقع الموجز.

أفضل كريم للبشرة الدهنية الحساسة| طبي

تتضمن قائمة الكريمات الطبية التي يُمكن الحصول عليها من الصيدلية أو المراكز المتخصصة ما يأتي:

1. كريم السيراميد وحمض الهيالورونيك والنياسيناميد

بفضل هذا المزيج يُمكن ترطيب البشرة الحساسة المعرضة لحب الشباب دون ترك أي آثار دهنية على البشرة، بينما يعمل النياسيناميد على تشكيل طبقة حاجز لوقاية البشرة، ويُمكن اختيار الإصدارات التي تتضمن عامل وقاية من الشمس لاستخدامه قبل الخروج من المنزل.

كريم تفتيح البشره

2. كريم السكوالين والغلسرين

في الغالب تتوافر هذه الأنواع من الكريمات بدون أي عطور أو زيوت ما يمنح البشرة الدهنية الحساسة النعومة والرطوبة مع حاجز وقاية من العوامل البيئية دون تهيجها أو تزييتها.

3. كريم حمض الهيالورونيك

يُعد حمض الهيالورونيك من أفضل المكونات المخصصة للبشرة الدهنية بشكل عام، إذ إنه يُساعد على التحكم في إفرازات الدهون في البشرة عن طريق التغلغل في أعماق الجلد والمسام.

4. كريم المورينغا والبابايا

بفضل مستخلصات المورينغا وإنزيمات البابايا سيتم تقشير الطبقة السطحية من البشرة بشكل خفيف دون التسبب بالتهاب البشرة أو تهيجها وهو ما تحتاجه بالأخص إذا كانت حساسة.

كريم تفتيح البشره

5. كريم الشاي الأخضر والصبار

الصبار معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات، أما الشاي الأخضر فيحتوي على المواد المضادة للأكسدة، وهذه التركيبة الفعالة تضمن للبشرة الدهنية الحساسة الانتعاش والرطوبة ودرء المشكلات التي قد تصيبها.

6. كريم الببتيدات

هذا الكريم بفضل قوامه المرطب خفيف الوزن يُساعد في تغليف المسام من الداخل للحصول على بشرة ناعمة مقاومة للدهون، ويُمكن اعتماده لتمهيد البشرة قبل المكياج للحصول على لمسة نهائية متوهجة وحريرية.

طرق طبيعيه لتفتيح البشره الدهنيه

وفيما يأتي بعض الأفكار لتحضير كريم طبيعي قد يُقاوم مظهر البشرة الدهني بدون تحسسها، لكن يجب تجربته أولًا على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم تحسسها:

كريم العسل للبشرة الدهنية الحساسة

العسل مضاد للجراثيم ومطهر طبيعي للبشرة، ويُساعد على ترطيب الجلد بعمق لتقليل إفرازات الدهون.

ويُستخدم عن طريق وضع طبقة رقيقة منه على البشرة، وتركها 10 دقائق قبل شطفها بالماء الدافئ.

كريم دقيق الشوفان للبشرة الدهنية الحساسة

بما أن دقيق الشوفان مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة فقد يكون مثالي للبشرة الدهنية الحساسة كونه يحميها من الالتهابات والحكة وحب الشباب.

ويُمكن استخدامه عن طريق خلط 1 / 2 كوب من الشوفان المطحون مع كمية من الماء الساخن للحصول على عجينة وتطبيقها على البشرة بعد أن تبرد، وبعد مرور 3 دقائق تشطف بالماء الدافئ.

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية الحساسة

وهذه بعض النصائح المخففة لمشكلات البشرة الدهنية الحساسة:

نظف البشرة مرتين في اليوم مرة صباحًا ومرة مساءً، واحرص على غسلها بعد التمرين أو في الطقس الحار للتخلص من المواد الدهنية التي تفرزها البشرة.

استخدم التونر القابض للمسام للمُساعدة في التحكم في الزيوت، والتخلص من الأوساخ والمكياج المتراكم على البشرة، وتضييق المسام.

رطب البشرة بعد غسلها واستخدام التونر في كل مرة، هذا سيُحافظ على نضارة البشرة ويحميها من الجفاف.

قشر البشرة بشكل أسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على السطح، وعلاج مشكلة تضخم المسام وانسدادها.

استخدم المنتجات الخالية من الزيوت ذات القوام المائي؛ لأنها لا تترك أي آثار دهنية على سطح البشرة.

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