الدنيا تلجت.. حالة الطقس اليوم الإثنين وتحذير من الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، لذا، سيرصد لكم الموجز في السطور التالية حالة الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الإثنين من المتوقع أن يسود الطقس المعتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما بالنسبة لوقت الليل فيتوقع أن يكون الطقس البارد على كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة إلي الظواهر الجوية أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن وجود توقعات بتكون شبورة مائية صباحاً على عدة طرق زراعية وسريعة وقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين «1.5: 2» متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبخصوص حالة الطقس اليوم الإثنين في البحر الأحمر فذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سوف يتراوح بين «1.5 و 2» متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الإثنين، على النحو الآتي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم 23 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم 23 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم 23 درجة، والصغرى 09 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم 24 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم 25 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

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