خريطة سقوط الأمطار الفترة القادمة على هذه المناطق.. حالة الطقس غداً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وخريطة سقوط الأمطار على مناطق مختلفة، داعية المواطنين لتوخي الحذر واتباع التعليمات لعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة، وهذا ما سيوضح تفاصيله الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس اليوم وغداً

خريطة سقوط الأمطار اليوم وغداً

وأعلنت الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، مشيرة إلى انحسار سقوط الأمطار في المناطق الساحلية، وذلك مع اختفائها في المحافظات الدخيلة مثل القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

سقوط الأمطار الفترة المقبلة

تبدأ فرص تساقط الأمطار تدريجياً اليوم الإثنين في أقصى الساحل الغربي للبلاد لمدة 72 ساعة قادمة.

وتوقعت خرائط الطقس تحسن في فرص سقوط الأمطار من مساء غداً الثلاثاء و حتى صباح يوم الأربعاء لتشمل غالبية المدن الساحلية، خاصة في مدينة مرسي مطروح و الضبعة و العلمين و اسكندرية ورشيد و أدكو والبرلس وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر المتوسط: تكون معتدلة وحدوث ارتفاع الموج من 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: معتدلة وأيضاً ارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

وحذرت الأرصاد الجوية من الإنخداع من حالة الطقس نهاراً وتخفيف الملابس، حيث سوف تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى ونعيش أجواء باردة وذلك مع غروب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل.

وحذرت خرائط الطقس اليوم الإثنين من تكون شبورة مائية صباح غداً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويمكن أن تكون كثيفة أحيانًا.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الإثنين، من المتوقع أن نشهد فيه أجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً، ومعتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجة الحرارة اليوم الإثنين على القاهرة 22 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتنخفض إلى 13 مئوية ليلاً، بينما تبلغ محافظات شمال الصعيد 11 درجة مئوية ليلاً.

خريطة سقوط الأمطار

اقرأ أيضاً:

الدنيا تلجت.. حالة الطقس اليوم الإثنين وتحذير من الأرصاد الجوية

تحذير من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً الإثنين