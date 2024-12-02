خريطة هطول الأمطار اليوم وانخفاض درجات الحرارة.. تعرف عليها

يستأنف فصل الشتاء اليوم هطول الامطار من جديد بعد ساعات عن اعلان موعد «نوبة قاسم» وهي أحدى أشد نوبات الشتاء لهذا العام والتي ستمتد لمدة 5 ايام متتالية يصاحبها ايضا ظاهرة جوية سيكون لها تأثير على الطقس العام في أغلب انحاء الجمهورية ,اذ ان من المتوقع ان تستأنف الامطار هطولها في الايام القادمة بالتزامن مع النوبة طبقا للمتوقع بخصوص حالة الطقس خلال الايام القادمة ولهذا يستعرض لكم الموجز الحالة المتوقعة للطقس غدا بالاضافة الى الاماكن المتوقع هطول الامطار اليوم وكذلك درجة الحرارة في كافة انحاء الجمهورية

لا يفوتك حالة الطقس غدا الثلاثاء 1-10-2024.. حرارة معتدلة وأمطار خفيفة

حالة الطقس اليوم في جميع انحاء مصر

وتظهر الاحتمالات بشأن حالة الطقس غدا الاثنين الثاني من ديسمبر لعام 2024 الى استئناف طغيان درجات الحرارة المنخفضة والاجواء الباردة خلال الليل وفي الساعات الاولى من الصباح ويتحول الجو ليصل الى درجات حرارة معتدلة اثناء اوقات النهار في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري,الحدود الشمالية والاقاليم التي تمتد على الجانب الشمالي من الوجه القبلي اما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء فسترتفع بها درجات الحرارة نوعا ما الى ان يصبحها طقسها غدا مائلا للحرارة

بالاضافة الى وجود احتمالات بانتشار كثيف للضباب او الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق السريعة، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية.

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أين ستهطل الامطار اليوم ؟

وسيكون هناك هطول لامطار في حوالي 8 محافظات متفرقة في انحاء وتلك المحافظات الثمان هي :

الاسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد و شمال سيناء، فيما نبهت شركات الصرف الصحي في هذه المحافظات الثمان الى تفعيلها حالة الطوارئ لتهيئة الاوضاع اثناء هطول الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة

اما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالاتي

القاهرة ومحافظات الوجه البحري :22\13

الحدود الشمالية :22\11

محافظات شمال الصعيد :22\9

محافظات جنوب الصعيد:25\10

الطقس المتوقع الفترة القادمة

وتظهر احتمالات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة الى مواجهة البلاد لثلاث ظواهر جوية وهي كثافة الضباب او الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر ، وهطول أمطار خفيفة الشدة على الحدود الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

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كما يتضمن الطقس في المرحلة القادمة نشاط متفاوت للرياح في اماكن متباعدة من الحدود الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متباعدة ومتفاوتة بداية من الثلاثاء الثالث من ديسمبر وحتى الخميس الخامس من ديسمبر ثم بعد فستبدا نسب سقوط الامطار تدريجيا بداية من الجمعة السادس من ديسمبر

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