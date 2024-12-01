حالة الطقس غدا الاثنين 2-12-2024.. أجواء شتوية باردة وسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس.

ويحرص "الموجز" علي نشر تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 2 ديسمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 2 ديسمبر 2024

يسود الطقس البارد محافظات الجمهورية المختلفة، طوال فصل الخريف والشتاء، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا علي مختلف أنحاء الجمهورية، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، إلى جانب تكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح غدا الاثنين علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة غدا الاثنين 2 ديسمبر بالساعات

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 2 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الاثنين: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 25 والصغري 10.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر نوفمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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