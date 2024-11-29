تحذيرات شديدة من هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس الفترة المقبلة

حالة الطقس الفترة المقبلة.. أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم وهو الأول من ديسمبر، وهذا ما سيوضحه لكم الموجز في هذا التقرير.

حالة الطقس الفترة المقبلة

حالة الطقس الأسبوع الأول من ديسمبر

حيث قالت غانم أثناء مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على فضائية صدى البلد، إن حالة الطقس في الأسبوع الأول من ديسمبر ستشهد حالة من الإستقرار على جميع الأنحاء وذلك بعد حالة من الإنخفاضات الجوية التي شهدتها البلاد، مستكملة حديثها: أن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية خلال الأيام الحالية.

وأضافت منار: أن «درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الآن تسجل 22 درجة، وهذه المعدلات تعد طبيعية، ومع مستهل شهر ديسمبر والاقتراب من فصل الشتاء سيكون هناك برودة شديدة في حالة الطقس».

وقالت منار غانم: أن فصل الشتاء سيبدأ فلكيا في مصر 21 ديسمبر القادم، ومحذرة من حالة الدفء التي نشهدها طوال فترة النهار، لأن فترات الليل سوف تشهد حالة من الطقس البارد مما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أنه خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ستتواجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، وذلك بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية التي لن تقوم بالتأثير على نشاط الحياة اليومية».

حالة الطقس غداً السبت

كشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

الشبورة المائية وحالة الرياح

وبالإضافة إلي وجود شبورة مائية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسوف تكون السحب مشمسة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد أيضاً، وإحتمال أن تكون غائمة جزئياً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن متوقع أيضاً أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وذلك وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً.

حالة الطقس غداً السبت

اقرأ أيضاً:

أعشاب طبيعية مفيدة للشعب الهوائية في الظواهر الجوية المقبلة

حالة الطقس غدًا 28 نوفمبر 2024.. اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة