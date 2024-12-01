تحذير من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً الإثنين

حالة الطقس غداً الإثنين 2 ديسمبر 2024.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غداً وأهم الظواهر الجوية المتوقعة على جميع المحافظات والمدن المصرية، لذا سيرصد لكم الموجز في التقرير التالي حالة الطقس غداً الإثنين.

درجات الحرارة غداً

حالة الطقس غداً الإثنين

توقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن يسود غدًا الإثنين طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات من الأرصاد

وشددت هيئة الأرصاد الجوية محذرة من تكون الشبورة المائية صباحاً والتي قد تكون كثيفة على بعض مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأظهرت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

نصائح من هيئة الأرصاد الجوية

وقدمت الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت حين الخروج، والإبتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية أيضاً.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط:

وأشار خبراء الأرصاد اليوم إلي أن حالة الطقس غداً في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين «1.5: 2» متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة الطقس غداً في البحر الأحمر فذكر خبراء الأرصاد أنه يتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين «1.5: 2» متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غداً الإثنين

تسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة القاهرة والوجه البحري غداً 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية غداً 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً 22 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

ودرجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد تسجل 25 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس غدا الأحد 1-12-2024.. أجواء باردة ونشاط للرياح

حالة الطقس اليوم السبت 30-11-2024 في مصر ودرجات الحرارة