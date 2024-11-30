حالة الطقس اليوم السبت 30-11-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر تحسنًا في الأحوال الجوية، واستقرارًا في درجات الحرارة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

ويحرص "الموجز" علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وخريطة سقوط الأمطار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

تشهد محافظات الجمهورية المختلفة، طوال فصل الخريف والشتاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة علي مختلف أنحاء الجمهورية، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، إلى جانب تكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس اليوم

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر، توقعت الأرصاد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة أغلب أنحاء الجمهورية.

كما توقهت الأرصاد انحسار فرص سقوط الأمطار علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وينشر " الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبخصوص درجات الحرارة غدا الأحد فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 8، وجنوب الصعيد 25 والصغري 11.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر نوفمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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