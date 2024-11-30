تعرف علي المستجدات في خدمات قطار أسوان – القاهرة.. تطوير نوعي

مد خط قطار أسوان – القاهرة إلى الإسكندرية.. أعلنت وزارة النقل عن مد تشغيل بعض رحلات قطار أسوان – القاهرة لتصل إلى الإسكندرية، بهدف تحسين الربط بين محافظات الصعيد ومدن الساحل الشمالي، ويستعرض الموجز هذه المستجدات التي تهدف هذه الخطوة إلى:

توفير خيارات سفر مباشرة ومريحة للمسافرين.

تقليل الحاجة لتغيير القطارات في القاهرة.

تعزيز الربط بين جنوب مصر ومناطق الدلتا والساحل.



تشغيل عربات مكيفة على خط نجع حمادي – القاهرة

في إطار تحسين الخدمات المقدمة، تم تشغيل عربات مكيفة حديثة على خط نجع حمادي – القاهرة، و يشمل هذا التطوير:

رفع مستوى الراحة من خلال تجهيز العربات بتقنيات حديثة.

تحسين معايير الأمان والسلامة أثناء الرحلات.

زيادة السعة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على النقل بالقطارات.



أهداف التطوير في قطاع السكك الحديدية

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر، وتهدف إلى:

تقديم خدمات تنافسية تجذب المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

دعم التنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على وسائل النقل البديلة مثل الحافلات والسيارات الخاصة.

تعزيز كفاءة شبكة النقل القومية لتخفيف الضغط على الطرق.



دعم خطط التنمية المستدامة

تؤكد وزارة النقل التزامها بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية لتحقيق نقلة نوعية في تجربة السفر، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخفف الأعباء عن وسائل النقل الأخرى.

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