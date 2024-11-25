السكة الحديد تكشف حقيقة مصرع 30 طالبًا في تصادم جرار قطار بأتوبيس

نفى بيان صادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس كان يقل 30 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، كما أكدت الهيئة أن ما تم نشره لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي حالات غير اعتيادية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حقيقة مصرع 30 طالبا في تصادم جرار قطار بأتوبيس

وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بها، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما لفتت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات قانونية بحق الأفراد الذين قاموا بنشر تلك الأخبار غير الصحيحة.

وتواصل الهيئة تأكيد أهمية دور وسائل الإعلام والمواطنين في نقل الأخبار بشكل مسؤول، وذلك للحفاظ على مصداقية المعلومات وتفادي الإضرار بالسمعة العامة.

وفي سياق اخر، وزارة التربية والتعليم، قد أتاحت التسجيل باستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

-اولا عليك الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 من هنا.

-تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب وإذا لم يكن لدية يقوم بإنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.

-ملء بيانات الطالب كاملة وبدقة "الإسم رباعي، الهاتف، العنوان.

رفع صورة شخصية للطالب.

-الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

طباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان وتقديمها بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لجميع المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في المدارس الخاصة والدولية؛ جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

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