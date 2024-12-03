حالة الطقس غدا الأربعاء 4-12-2024.. شبورة مائية وأمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، أجواء خريقية وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح، فضلًا عن فرص سقوط الأمطار، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس.

وينشر "الموجز" تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024

يسود الطقس البارد محافظات الجمهورية المختلفة، طوال فصل الخريف والشتاء، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا علي مختلف أنحاء الجمهورية، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، إلى جانب تكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح غدا الأربعاء علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتستطيع معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة غدا الأربعاء 4 ديسمبر بالساعات

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 8، وجنوب الصعيد 24 والصغري 10.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

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