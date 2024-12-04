حالة الطقس اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2024.. اعرف التفاصيل

أوضحت هيئة الارصاد الجوية عن احتمالاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر لعام 2024 في كافة محافظات مصر منوهة الى انتشار شبورة مائية أو ضباب في الساعات الأولى من الصباح مع احتماليات هطول الامطار في الحدود الشمالية والوجه البحري

كيف سيكون الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها ان الطقس في سيكون بارد في الليل والساعات الأولى من الصباح حيث سيصل انخفاض درجات الحرارة الى ان تكون الدرجة الصغرى في منطقة طابا بسيناء تصل الى 6 درجات مئوية

بينما يصير معتدلا في طوال ساعات النهار بمحافظات القاهرة الكبرى والحدود الشمالية والوجه البحري وشمال الوجه القبلي ومائل للحرارة على محافظات جنوب سيناء و وجنوب الوجه القبلي

درجات الحرارة المتوقعة في كافة انحاء مصر

وبين جدول نشرته هيئة الارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك درجات الحرارة المتوقعة للغد والتي اتت كالتالي

القاهرة :22\14

العاصمة الادارية 22\13

6 اكتوبر 21\12

بنها 22\13

دمنهور 22\12

وادي النطرون 22\12

كفر الشيخ 21\14

المنصورة 21 \13

الزقايق 22\12

شبين الكوم 21 \13

طنطا 21\13

دمياط 22\15

بورسعيد 22\14

الاسماعيلية 23 \10

السويس 22\11

العريش 22\8

رفح :21 \9

الاسكندرية 23 \11

العلمين 22\11

سيوة 21\9

قنا 24\10

سوهاج 23\10

اسيوط 22\10

المنيا 22\11

الفيوم 22\11

بني سويف 22\10

اما عن سرعة الرياح فسستراوح بين 20 كم \ساعة حتى 28 كم \ساعة

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