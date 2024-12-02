بخطوات بسيطة.. كيفية الإستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

يعد الرقم التأميني من الأمور الأساسية التي يستخدمها المواطنون في العديد من التعاملات الحكومية والرسمية، حيث يساعد في تسجيل المعلومات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ولأن الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة رقمهم التأميني وبياناتها المتعلقة بالتأمين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن هذه البيانات لتوفير الوقت والجهد على قرائها.

الاستعلام عن الرقم التأميني و بيانات المؤمن عليه

تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى تسهيل عملية الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال عدة وسائل، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 16217 للحصول على هذه البيانات، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، كما يمكنهم التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية مع تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة.

أما بالنسبة للاستعلام عبر الإنترنت، يمكن للمواطنين الاستفادة من الموقع الرسمي للهيئة من خلال الضغط هنا ، باتباع خطوات بسيطة.

- أولاً، يجب الدخول إلى الموقع واختيار "خدمات المؤمن عليهم".

- ثم الضغط على "الخدمات التأمينية"، واختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي".

-بعد ذلك، يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي واسم الأم.

-ومن ثم الضغط على "أنا لست روبوت" وإرسال الطلب لظهور الرقم التأميني.

وفي حال كان المواطن يرغب في استخراج الرقم التأميني لأول مرة، عليه زيارة الموقع الرسمي للهيئة من خلال الضغط هنا ، واختيار "خدمات المؤمن عليهم"، ثم إدخال رقم بطاقة الرقم القومي وإرسال الطلب للحصول على الرقم التأميني الخاص به، هذه الخدمات توفر سهولة ويسر في الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مما يساهم في تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الهيئات الحكومية.

وفي سياق اخر، أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار سابقاً أنه بحلول عام 2032، وكان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأشار إلى أنه سيتم إضافة 8 ملايين مواطن للتأمين الصحي، منهم مليون من تكافل وكرامة.

إذا أردت إضافة مستفيد جديد:

1- تضغط على إضافة مستفيد أخر.

2- ثم تقوم بإدخال الرقم القومي للمستفيد.

3- وبعدها إستكمل بيانات المستفيد.

4- وأخيراً تم حفظ بياناتك بنجاح.

وبعد 48 ساعة من حفظ البيانات بنجاح يمكنكم التوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.

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