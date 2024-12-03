وقف دعم الخبز للبطاقات غير المستحقة.. تطبيق جديد لمعايير العدالة الاجتماعية

وقف دعم الخبز، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بداية شهر ديسمبر 2024 مجموعة جديدة من المعايير التي تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ضمن منظومة الدعم الحكومي، من خلال وقف دعم الخبز لغير المستحقين، وسوف يستعرض موقع الموجز، المعايير الجديدة للعدالة الاجتماعية التي ستحدد أهلية المواطنين الذين سيحصلون على دعم الخبز ببطاقتهم التموينية.

المعايير الجديدة للعدالة الاجتماعية

تشمل هذه المعايير التي بدأ العمل بها هذا الشهر عدداً من الشروط التي تُحدد أهلية المواطنين للحصول على الدعم الحكومي، وهي:

امتلاك سيارة حديثة: موديل 2017 أو أحدث.

المصروفات المدرسية: تجاوز إجمالي مصاريف تعليم الأبناء 50 ألف جنيه سنوياً.

الدخل الشهري: بلوغ المرتب الشهري للفرد 24 ألف جنيه أو أكثر.

آثار تطبيق المعايير الجديدة

مع بدء تنفيذ هذه المعايير، ستتوقف إمكانية صرف كل من التموين والخبز المدعم للأسر التي تُصنف ضمن الفئات غير المستحقة وفقاً لهذه المحددات، وذلك ابتداءً من ديسمبر 2024.

على عكس ما كان يُعمل به في المراحل السابقة من تطبيق معايير العدالة الاجتماعية، حيث كان التوقف يقتصر على التموين فقط مع استمرار صرف الخبز المدعم.

وقف الخبز المدعم للفئات المستبعدة

أوضح مصدر مسئول في وزارة التموين أن القرار الجديد يشمل وقف صرف الخبز المدعم أيضاً للبطاقات التي كانت تُستثنى سابقاً وتُمنح الحق في الخبز فقط بعد استبعادها من الدعم التمويني.

ويُعد هذا القرار امتداداً لنهج الوزارة منذ عام 2019 في إعادة تقييم المستحقين للدعم بناءً على معايير لجنة العدالة الاجتماعية، والتي جاءت لتضمن تركيز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقاً.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرارها السابق بشأن استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني لم يشمل حرمانهم من الحصول على الخبز المدعم. بل اقتصر الإجراء على وقف صرف السلع التموينية للأفراد الذين ثبت عدم استحقاقهم للدعم وفقاً للمعايير المحددة.

وشددت الوزارة على أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الدعم للأسر المستحقة وضمان استمرار استفادة المواطنين المستبعدين من الدعم التمويني من منظومة الخبز المدعم. فالقرار يُظهر حرص الوزارة على مراعاة الفئات المختلفة واحتياجاتها، من خلال الحفاظ على توفير الدعم الأساسي المتمثل في الخبز، حتى للأشخاص الذين تم استبعادهم من صرف السلع التموينية نتيجة التقييمات التي أجرتها لجان العدالة الاجتماعية.

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