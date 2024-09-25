إجراءات عاجلة من وزارة التموين بشأن أسعار السكر في مصر

شهدت أسعار السكر استقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2024، داخل الأسواق بعد موجة من الارتفاعات، حيث سجلت أسعار السكر أرقاما قياسية غير مسبوقة، وتجاوزت أسعار السكر حاجز 60 جنيه في وقت سابق.

اجراءات ضبط أسعار السكر 2024

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط أسعار السكر الحر ومنع احتكاره من قبل عدد من التجار معدومه الضمير، وقامت وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من السكر داخل المجمعات الاستهلاكية، كما أنها ساعدت في انتهاء أزمة احتكار السكر ودخوله منظومة السوق السوداء، من خلال طرح السكر الحر على البطاقات التموينية بموجب 2 كيلو يتم صرفهما على البطاقة الواحدة لمستحقي الدعم.

أسعار السكر

وبعد انتهاء موجة ارتفاع الاسعار واستقرار أسواق السلع الغذائية، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات، حيث وجهت مديريات التموين بمتابعة سحب أرصدة السكر لدى البدالين، ووقف صرف السكر الحر بواقع 2 كيلو على البطاقات التموينية.

أسعار السكر اليوم داخل الأسواق

ويستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية، أهم القرارات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن أسعار السكر، وتنظيم توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستحقين بأسعار مناسبة، للجميع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري.

وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تتعلق بأرصدة السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستحقين بأسعار مناسبة، هذه الإجراءات، تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الوزارة لتحسين منظومة التوزيع وضبط الأسعار في السوق المصري.

استرداد أرصدة السكر من البدالين

بدأت مديريات التموين في مختلف أنحاء الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيية في إطار جهود الوزارة لضبط توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار عادلة.

أسعار السكر اليوم داخل الأسواق



استقر سعر كيلو السكر المعبأ، اليوم الأربعاء عند 35.50 جنيه.

أسعار السكر على البطاقات التموينية 2024

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

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