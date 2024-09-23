سعر كيلو السكر بكام؟.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين 23-9-2024

سعر السلع الغذائية الأساسية.. شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تفاوتًا ملحوظًا اليوم الأحد 23 سبتمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

تعد أسعار السلع الغذائية الأساسية من أكثر الخدمات بحثًا عبر محرك بحث جوجل يوميًا, إذ تهتم الأسر المصرية بمعرفة أحدث أسعار السلع الأساسية مثل الأرز, السكر، الزيت، اللحوم، والدواجن.

وفي هذا السياق, يرصد “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين 23-9-2024, وفقًا آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو الأرز المعبأ 32.57 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 56.77 جنيهًا.

حقق سعر كيلو الدقيق المعبأ 27.81 جنيهًا.

وصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 93 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 35.14 جنيهًا.

بلغ سعر المكرونة المعبأة 400 جرام 18.8 جنيهًا.

سجل كيلو المكرونة المعبأة 30.26 جنيهًا.

شهد كيلو العدس المعبأ 66.88 جنيهًا.

جاء سعر البيضة الواحدة البلدي عند 6.22 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 400.13 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الدواجن الطازجة عند 101.43 جنيهًا.

أسعار السلع

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 26.88 جنيهًا.

حقق كيلو الفول السائب 42.75 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الجبن الأبيض عند 117.27 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الجبن الرومي 248.95 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 28.56 جنيهًا.

استقر سعر كيلو المسلى الصناعي عند 112.45 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

استقرت أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر أغسطس. وجاءت قائمة الأسعار التموينية كالتالي:

أسعار السلع الغذائية

سكر معبأ 1 كيلوجرام: 12.60 جنيهًا.

أرز معبأ 1 كيلوجرام: 12.60 جنيهًا.

زجاجة زيت 800 مللي: 30 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جرام: 5 جنيهات.

مكرونة معبأة 400 جرام: 6.50 جنيهًا.

دقيق معبأ 1 كيلوجرام: 18 جنيهًا.

مكرونة معبأة 800 جرام: 13 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنيهًا.

صلصة 300 جرام: 8 جنيهات.

مربى 350 جرام: 16 جنيهًا.

تونة مفتتة 140 جرام: 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جرام: 14 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام: 25 جنيهًا.

لبن جاف 125 جرام: 25.50 جنيهًا.

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