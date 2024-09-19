آخر تحديث أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس 19-9-2024.. تشتري ايه؟

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية اليوم، الخميس، الموافق 19 سبتمبر 2024., بينما سجلت بعض أسعار السلع الآخرى مستويات متقاربة من الأيام السابقة, تستعرض جريدة "الموجز" فيما يلي أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس 19-9-2024, كما وردت عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم تباينًا طفيفًا مع استقرار بعضها, وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر زيت الذرة 94.1 جنيهًا للتر الواحد.

بلغ سعر شاي العروسة 10.95 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الشاي عند 234.63 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة السائبة إلى 25.33 جنيهًا للكيلو.

سجلت الحلاوة الطحينية 107.19 جنيهًا للكيلو.

حافظ سعر الأرز على مستواه عند 34.26 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الفول المعبأ 53.04 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الدقيق عند 25.44 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر السكر المعبأ إلى 36.85 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر المكرونة المعبأة 20.83 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر العدس الأصفر 68.4 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أسعار السلع

استقر سعر البيض البلدي عند 6.42 جنيه للبيضة.

سجل سعر البيض الأبيض نحو 8.43 جنيه.

بلغ سعر البيض الأحمر نحو 6.3 جنيه للبيضة.

أسعار البقوليات اليوم

تواصل الاستقرار في أسعار البقوليات, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الأرز السائب 27 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الفول نحو 42.62 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الفاصوليا السائبة إلى 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمسم الأبيض 159.27 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الفول المعبأ عند 53.04 جنيهًا للكيلو.

بينما بلغ سعر العدس الأصفر 68.4 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجبن والألبان

سجل سعر الجبن الرومي 247.4 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللبن السائب نحو 28.56 جنيهًا.

وسجلت المسلى الصناعي 121.23 جنيهًا للكيلو.

وصل المسلى البلدي إلى 357.52 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع

ما هي السلع الأساسية؟

تعتبر السلع الغذائية الأساسية من الضروريات التي لا غنى عنها في النظام الغذائي اليومي للأفراد, تشمل هذه السلع الأرز، القمح، الذرة، والبقوليات مثل الفول، الفاصوليا، والعدس، التي تشكل مصادر هامة للبروتين النباتي.

وتندرج أيضًا الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس ضمن هذه السلع، بالإضافة إلى الألبان ومنتجاتها، اللحوم، الأسماك، السكر، البيض، الخضروات، والفواكه, كما تتضمن المشروبات الأساسية مثل الشاي والقهوة.

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