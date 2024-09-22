"هتشتري ايه".. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 22-9-2024 في الأسواق

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 مقارنة بأسعار يوم أمس، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

يهتم عدد كبير من الأسر بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية يوميًا, لحساب الاحتياجات الشهرية وميزانية الإنفاق ومعرفة الأوقات المناسبة للشراء وتخزين بعض السلع لتجنب الزيادات المفاجئة في الأسعار, بناءً على الأسعار المتاحة في الأسواق.

ونظرًا لما سبق, تنشر جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع التموينية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

متوسط أسعار السلع الأساسية في مصر 2024

أظهرت البيانات الصادرة اليوم متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في السوق المصري، والتي قد تختلف في بعض المناطق, وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الغذائية

كيلو الأرز المعبأ: وصل إلى 34.01 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: ارتفع إلى 61.01 جنيه، بزيادة 6.85 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: بلغ 27.58 جنيه، بزيادة 2.22 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: بلغ سعره 89.88 جنيه، بزيادة 7.81 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: وصل إلى 38.59 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: سجل 32.4 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: انخفض إلى 65.32 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): بلغ 6.4 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

لتر زيت الذرة: وصل إلى 107.82 جنيه، بزيادة 10.55 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: بلغ سعره 401.15 جنيه، بزيادة 8.59 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: سجل 102.94 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: انخفض إلى 26.56 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو الفول السائب: تراجع إلى 42.8 جنيه، بانخفاض 66 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: ارتفع إلى 106.38 جنيه، بزيادة 14.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: بلغ 256.62 جنيه، بزيادة 2.65 جنيه.

كيلو اللبن السائب: وصل إلى 30.61 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: انخفض إلى 94.98 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 أي تغييرات مقارنة بشهر أغسطس, وستُصرف المقررات التموينية بنفس الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية

سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه

مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا

زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات

مكرونة 800 جم: 15.5 جنيه

صلصة 300 جم: 8 جنيهات

مكرونة 400 جم: 7.75 جنيه

تونة مفتتة وزن 140 جم: 18 جنيهًا

عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا

مربى 350 جم: 16 جنيهًا

فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات

علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا

جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا

جبن أبيض 125 جم: 7 جنيهات

صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات

مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا

صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيهات

مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيهًا

لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيهًا

خل 5% 900 ملي: 6 جنيهات

كيس سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات

كيس ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه

بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه

حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات

بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه

بسكويت تومورو أنواع: 3.75 جنيه

بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه

طحينة بيضاء ظرف 24 جم: 2.50 جنيه

قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات

ما هي السلع الأساسية؟

تتضمن السلع الأساسية العناصر الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل، مثل الأرز، السكر، الزيت، البيض، اللحوم والدواجن, والتي تعتمد عليها الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية، ووتؤثر تقلبات أسعارها بشكل مباشر على ميزانيتهم.

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