أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 20-9-2024 في الأسواق

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق اليوم، الجمعة 20 سبتمبر 2024، وترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق, وفقًا لآخر تحديث وارد عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سجل سعر زيت الذرة 94.1 جنيهًا للتر.

بلغ سعر شاي العروسة 10.95 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الشاي عند 234.63 جنيهًا.

ووصل سعر المكرونة السائبة إلى 25.33 جنيهًا للكيلو.

سجلت الحلاوة الطحينية سعر 107.19 جنيهًا للكيلو.

حافظ الأرز على مستواه عند 34.26 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الفول المعبأ 53.04 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الدقيق عند 25.44 جنيهًا.

ارتفع سعر السكر المعبأ إلى 36.85 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر المكرونة المعبأة إلى 20.83 جنيهًا.

سجل سعر العدس الأصفر 68.4 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض البلدي عند 6.42 جنيه للبيضة.

سجل البيض الأبيض نحو 8.43 جنيه.

بلغ سعر البيض الأحمر 6.3 جنيه للبيضة.

أسعار البيض اليوم

أسعار البقوليات اليوم

استقرت أسعار البقوليات في الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الأرز السائب 27 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الفول نحو 42.62 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا السائبة إلى 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمسم الأبيض 159.27 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع

أسعار الجبن والألبان

سجل سعر الجبن الرومي 247.4 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر اللبن السائب نحو 28.56 جنيهًا.

سجلت المسلى الصناعي 121.23 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر المسلى البلدي إلى 357.52 جنيهًا للكيلو.

ما هي السلع الأساسية؟

تعتبر السلع الغذائية الأساسية ضرورية في النظام الغذائي اليومي للأفراد, تشمل هذه السلع الأرز، السكر، الزيت، والبروتيات كالبيض واللحوم والدواجن والخضروات ،والمشروبات الأساسية مثل الشاي والقهوة, وهي عناصر أساسية لا غنى عنها في كل منزل، وتؤثر تقلبات أسعارها بشكل مباشر على قدرتنا على توفير احتياجاتنا اليومية.

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