‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.. شوف السكر بكام؟

تصدرت أسعار السلع الغذائية الأساسية أولويات المواطنين بعد موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد الأيام الماضية، حيث شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا لغالبية الأصناف في الأسواق المحلية، اليوم السبت 21 سبتمبر، وفقًا لأحدث تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

وتعتبر السلع الغذائية الأساسية من المنتجات التي تُعتبر ضرورية لتلبية احتياجات الغذاء اليومية للأفراد مثل الأرز والقمح الذي يستخدم في إنتاج الخبز والمعكرونة، والذرة، البقوليات مثل الفول المصري والفاصوليا والعدس، والتي تُعتبر مصدرًا هامًا للبروتينات النباتية، بالإضافة إلى الزيوت مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس، والألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك، والسكروالبيض، والخضروات والفواكه، واخيرا الشاي والقهوة.

أسعار السلع الغذائية

‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

شهدت أسعارالسلع الغذائية في الأسواق المحلية للعديد من السلع الغذائية الأساسية تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويرصد لكم الموجز أسعار السلع الغذائية لكم تفاصيل عن أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها، وفقًا لشعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

أسعار السلع الغذائية اليوم

- سجل الأرز المعبأ سعر 34 جنيه

- سجل الفول المعبأ سعر 61.01 جنيه

- سجل الدقيق المعبأ سعر 27.58 جنيه

- سجل زيت عباد الشمس سعر 89.88 جنيه

- سجل السكر سعر 38.59 جنيه

- سجل سعر المكرونة المعبأة سعر32.4 جنيه

- سجل العدس سعر 65 جنيه

- سجل سعر كرتونة البيض سعر 168.86 جنيه

- سجل سعر شاي العروسة 40 جرام سعر 11.21 جنيه

-وسجل سعر الشاي وزن كليو جرام سعر 255.23 جنيه.

‎أسعار السلع التموينية اليوم 2024

شهدت أسعار السلع التموينية في مصر لشهر سبتمبر 2024 ثباتًا ملحوظًا في الأسعار بجميع المنافذ، ويرصد لكم الموجز كافة تفاصيل الأسعار خلال السطور التاليه.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

- سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

- زيت خليط (0.8 لتر): 30 جنيه

- أرز معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

- دقيق (1 كجم): 18 جنيه

- مكرونة (800 جم): 13 جنيه

- مكرونة (400 جم): 6.50 جنيه

- عدس مجروش (500 جم): 21 جنيه

- فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية مزيدًا من الانخفاض في الأسعار لبعض السلع خلال الفترة المقبلة. حيث يتوقع الخبراء فى شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن تستمر هذه الاتجاهات نتيجة لتحسينات مستمرة في الإنتاج والإمداد، فضلاً عن الاستقرار النسبي في السياسات الاقتصادية.

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