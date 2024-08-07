

يعتبر السكر من السلع الإستهلاكية الأساسية، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تباين واضح وفج في الأسعار بين المناطق السكنية وبعضها، وهو ما دفع الحكومة إلى محاولة ضبط الأسعار لمساعدة المواطنين في الحصول على السلع الضرورية بأسعار تناسب كافة الفئات.

سعر السكر في البطاقات التموينية



سعر كيلو السكر اليوم في مصر 2024.. أقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السكر المدعوم ببطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، وذلك ضمن عملية طرح العديد من السلع الأخرى في إطار الخطة التموينية لشهر أغسطس الجاري. تصرف البطاقة التموينية نحو 6 كيلو من السكر للأسر التي يقدر عددها 6 أفراد.

سعر كيلو السكر

سعر السكر الحر الإضافي



وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر الإضافي بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، ضمن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك بدأت الوزارة في التجهيز للأوكازيون الصيفى 2024، ووجهت الدعوة إلى كافة المحال التجارية لمن يرغب منهم في المشاركة ضمن الأوكازيون، وذلك بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية.

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سعر السكر بالأسواق



وفي الأسواق داخل المحال التجارية كان قد وصل سعر السكر ما بين 35.4 و 38 جنيها للكيلو الواحد، في المقابل وفرته وزارة التموين في المبادرات الرسمية بسعر 27 جنيها للكيلو.