حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر تحسنًا ملحوظًا في الحرارة حيث سيكون الطقس مائل للدفْ علي محافظات الجنوب، مع توقعات بنشاط للرياح علي فترات متقطعة، فضلًا عن تكون شبورة مائية علي بعض المناطق، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024.

ويحرص " الموجز" علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وخريطة سقوط الأمطار، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

تتعرض محافظات الجمهورية، طوال فصل الخريف والشتاء لطقس بارد نهارًا، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، إلى جانب تكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفْ علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعت الأمطار سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2.25:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الأربعاء فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 8، وجنوب الصعيد 24 والصغري 10.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر نوفمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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