كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024 برابط مباشر

تستمر شركة بتروتريد في تقديم خدماتها الإلكترونية، لتسهيل عملية تسجيل قراءات عداد الغاز الشهرية، حيث يُمكن للمستهلكين تسجيل قراءاتهم لشهر ديسمبر 2024 عبر الموقع الرسمي للشركة.

كما تهدف خطوة خطوة تسجيل عداد الغاز، إلى ضمان دقة الفواتير الشهرية ومراعاة استهلاك الغاز الفعلي لكل مشترك، بعيدًا عن التقديرات المبدئية.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

لذا يقدم الموجز خطوات لإتمام عملية تسجيل قراءة عداد الغاز، على النحو التالي:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد" من هنا . إبلاغ القراءة لمحصل الشركة في أثناء تحصيل الفاتورة باستخدام ماكينة الـ POS. التسجيل من خلال المحافظ الإلكترونية. استخدام تطبيق "موبايل ماي فوري"، المتوفر على المتاجر الخاصة بالهواتف المحمولة. التسجيل من خلال مكاتب البريد المصري أو من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في البلاد مثل فوري، ومصاري، وأمان، وبي، وخدماتي، وضامن. تسجيل القراءة من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك مثل بنك مصر وبنك بلوم. الاتصال عبر الرقم المختصر 17169 أو خدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من الموبايل أو 09000727 من الخطوط الأرضية. زيارة أقرب مكتب من مراكز عملاء "بتروتريد" المنتشرة في النوادي الرياضية والكومباوندات والمصالح الحكومية.

قراءة عداد الغاز

مواعيد تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية

يُفضل أن تتم عملية التسجيل بين الأول من ديسمبر وحتى اليوم الخامس عشر من الشهر ذاته، لضمان احتساب الفاتورة وفق الاستهلاك الفعلي للمشترك.

مزايا استخدام الخدمة الإلكترونية

راحة ومرونة: يمكن للمشتركين تسجيل قراءاتهم من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى فروع الشركة.

الدقة والشفافية: تتيح الخدمة حساب الفاتورة بناءً على استهلاك حقيقي، مما يقلل من احتمالية الأخطاء أو التقديرات غير الدقيقة.

سهولة الوصول إلى المعلومات: يوفر الموقع تفاصيل حول استهلاك الغاز السابق، مما يساعد في متابعة الاستهلاك وإدارة الحساب بشكل أفضل.

عداد الغاز

نصيحة للمشتركين عند تسجيل قراءة عداد الغاز

إذا واجهت أي مشكلة أثناء تسجيل القراءة، يُنصح بالتواصل مع دعم العملاء عبر الوسائل المتاحة على الموقع الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

وللدخول للموقع الإلكتروني لقراءة عداد الغاز أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

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