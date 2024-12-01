بتروتريد تبدأ تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024.. طرق التسجيل ومواعيدها

تسجيل قراءه عداد الغاز شهر ديسمبر 2024.. أعلنت شركة "بتروتريد" عن بدء استقبال قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024، من خلال العديد من الطرق الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تسجيل القراءة بكل سهولة, سواء من الإنترنت أو طرق أخرى متعددة.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024

أعلنت شركة "بتروتريد" أن بدء موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر سيكون من 1 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 27 ديسمبر 2024.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024

يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد" من خلال الرابط التالي: رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

تسجيل قراءه عداد الغاز شهر ديسمبر 2024

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات تسجيل قراءة العداد عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد عبر الرابط المتاح “اضغط هنا”. اختيار "الخدمات الإلكترونية". الضغط على "قراءة الغاز بتروتريد". إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم العداد والمحافظة. الضغط على "تسجيل" لتأكيد القراءة.

كيفية معرفة رقم عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2024

يمكن العثور على رقم العداد من خلال فاتورة الغاز السابقة، إذ يظهر رقم المشترك بوضوح في أعلى الفاتورة.

في حال عدم وجود الفاتورة، يمكن التحقق من الرقم عبر الملصق الموجود على عداد الغاز نفسه، والذي يحتوي عادة على رقم المشترك أو رقم الحساب.

تسجيل قراءه عداد الغاز شهر ديسمبر 2024

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2024

توفر "بتروتريد" عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز بسهولة، ومنها:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد". إبلاغ القراءة لمحصل الشركة في أثناء تحصيل الفاتورة باستخدام ماكينة الـ POS. التسجيل من خلال المحافظ الإلكترونية. استخدام تطبيق "موبايل ماي فوري"، المتوفر على المتاجر الخاصة بالهواتف المحمولة. التسجيل من خلال مكاتب البريد المصري أو من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في البلاد مثل فوري، ومصاري، وأمان، وبي، وخدماتي، وضامن. تسجيل القراءة من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك مثل بنك مصر وبنك بلوم. الاتصال عبر الرقم المختصر 17169 أو خدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من الموبايل أو 09000727 من الخطوط الأرضية. زيارة أقرب مكتب من مراكز عملاء "بتروتريد" المنتشرة في النوادي الرياضية والكومباوندات والمصالح الحكومية.

اقرأ أيضًا: بعد نفي البترول الزيادة الجديدة.. اعرف موعد تطبيق رفع أسعار الغاز الأخيرة

مع اقتراب الشتاء.. أسعار أنابيب الغاز للمستهلك في مصر