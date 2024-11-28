منتجات الطاقة.. أسعار أنبوبة الغاز والبنزين والسولار البوم الخميس

أسعار أنبوبة الغاز.. تستمر أسعار أنابيب الغاز في مصر في جذب اهتمام جزء كبير من المواطنين الذين يتابعون آخر التحديثات وذلك بخصوص أسعار الغاز.

وفي التقرير التالي، سوف يقدم لكم الموجز تفاصيل الأسعار الحديثة لأنواع أنابيب الغاز المتنوعة، وذلك بالإضافة إلى أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والسولار في مصر لهذا اليوم.

أنبوبة الغاز

أسعار أنبوبة الغاز المنزلي

يعتبر سعر أنبوبة الغاز المنزلي من أهم القضايا التي تهم الكثير من الأسر المصرية، خاصة أثناء التغيرات المستمرة في الأسعار اليوم الخميس، وسجل سعر أنبوبة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كجم نحو 150 جنيهًا.

سعر أنبوبة الغاز التجاري

أما بالنسبة للأنابيب التجارية، والتي يتم استخدامها في المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة، حيث سجلت أنبوبة الغاز التجارية بوزن 25 كجم سعرًا قدره 200 جنيهًا.

أسعار شرائح الغاز الطبيعي

تُطبق وزارة البترول في مصر نظام الشرائح بهدف تحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وهو يعتمد على الإستهلاك الشهري، وتتمثل تلك الأسعار كما يلي:

الشريحة الأولى: حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 2.35 جنيهًا للمتر المكعب.

والشريحة الثانية: حتى 60 مترًا مكعبًا بسعر 3.10 جنيهًا للمتر المكعب.

وأيضاً الشريحة الثالثة: أكثر من 60 مترًا مكعبًا بسعر 3.60 جنيهًا للمتر المكعب.

وقد يمكن أن تحدد هذه الأسعار من أجل التوازن بين توفير الغاز للمواطنين وأيضاً مراعاة ارتفاعات الأسعار العالمية للغاز.

أسعار السولار والبنزين اليوم

تعتبر أسعار الوقود هي أيضًا من المواضيع التي تشغل بال المواطنين في مصر، حيث تؤثر في تكاليف النقل والأنشطة اليومية، وإليكم أيضاً أسعار البنزين والسولار لهذا اليوم:

البنزين 95: سعر اللتر هو 17 جنيهًا.

والبنزين 92: سعر اللتر هو 15.25 جنيهًا.

والبنزين 80: سعر اللتر هو 13.75 جنيهًا.

والسولار: سعر اللتر هو 13.30 جنيهًا.

ويجدر بالذكر أن هذه الأسعار قد تتباين حسب المحطات والمناطق، كما تتأثر بتقلبات أسعار النفط عالميًا أيضاً.

أسعار المازوت اليوم

أما بالنسبة للمازوت وغاز تموين السيارات، فإن الأسعار أيضًا تشهد تغييرات ملحوظة اليوم الأربعاء، وسجل سعر المازوت الصناعي حوالي 9500 جنيهًا للطن، أما غاز تموين السيارات فقد بلغ سعره 7 جنيهات للتر.

وفي هذا السياق، تستمر أسعار أنابيب الغاز والبنزين والغاز الطبيعي في التأثير على المواطنين في مصر، وتتمثل التحديات في التأقلم مع هذه التغيرات المستمرة، ومن المهم أيضاً متابعة هذه الأسعار بشكل دوري وذلك لمواكبة أي تغييرات يمكن أن تطرأ عليها في المستقبل.

أسعار الغاز الطبيعي

اقرأ أيضاً:

بعد نفي البترول الزيادة الجديدة.. اعرف موعد تطبيق رفع أسعار الغاز الأخيرة

مع اقتراب الشتاء.. أسعار أنابيب الغاز للمستهلك في مصر