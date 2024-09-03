خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. 15 طريقة لو مش عايز تدخّل المحصل بيتك

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. يتساءل الكثير من مستخدمي الانترنت في الفترة الحالية عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، بالتزامن مع مواعيد تسديد الفواتير الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل في الفترة الأخيرة، يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.

ولتسهيل عملية سداد فاتورة الغاز، يتوجب على العملاء في البدايةـ تسجيل قراءة عداد الغاز الخاصة بهم إلكترونيا وهي الخدمة التي توفرها الشركة للتسهيل على العملاء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

ومن أجل تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يمكن اتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:

زيارة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 من هنــا.

الضغط على أيقونة إدخال قراءة الغاز.

كتابة البيانات المطلوبة في المربع ذات اللون الأخضر، وهي: (المحافظة، المنطقة، اليومية، القطاع، البلوك، العمارة، الشقة، فرعة).

النقر على تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد ودفع الفواتير

وفي حالة عدم تواجد العميل في المنزل وقت مرور القارئ او المحصل خلال الاوقات المخصصة لتجميع القراءات، أو إذ كنت ممن يرفضون دخول المحصل إلى المنزل، فقد أتاحت شركه بتروتريد مجموعة من الطرق لادخال القراءة وتسديد الفاتورة بأنفسكم على النحو التالي:

الموقع الرسمى للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg

ابلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول

تطبيق الشركة على المحمول ويتم انزاله من على موقع الشركة

ابلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الأنترنت

التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

يتم ابلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧

ابلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول او خط ارضى على رقم 17169

ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في انحاء الجمهورية

ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان

ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية

ابلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد

ابلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً

ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB

ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاى ستور واب ستور

ابلاغ القراءة والسداد من خلال كشك الخدمة الذاتية المتواجد فى نيو جيزة - نادى ماتركس ( طنطا ) - نادى الجمهورية ( شبين الكوم ) - نادى جزيرة الورد المشاية ( المنصورة ) - هاب مول ( العبور )- منطقة بتروتريد ( شرق الاسكندرية ) - منطقة بتروتريد ( مدينة الزقازيق ) - منطقة بتروتريد ( غرب الاسكندرية ) - منطقة بتروتريد ( الهرم ) - منطقة بتروتريد ( شبين الكوم )

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