الرابط الرسمي| تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2024

يتساءل الكثير من المواطنين حول الرابط الرسمي الخاص بتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2024 ومعرفة التفاصيل حول فواتير الغاز، بعد فتح التسجيل الخاص بعداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2024.

تسجيل قراءة فاتورة عداد الغاز

استطاعت شركة الغاز “بتروتريد”، وشركة “ناتجاس” توفير امكانية الاستعلام عبر مواقعهم الإلكترونية الرسمية، ويمكن للمواطن من خلالهم معرفة قراءة عداد الغاز المنزلي وتفاصيل الفواتير.

الرابط الرسمي الخاص بتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2024 لشركة “بتروتريد”:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروتريد للخدمات البترولية.

2- اختيار خيار الاستعلام عن فاتورة الغاز.

3- إدخال رقم المشترك وملئ البيانات المطلوبة.

4- أضغط على "استعراض الفواتير" لعرض تفاصيل فاتورتك.

كما اتاحت شركة الغاز بتروتريد، وشركة ناتجاس العديد من الطرق لسداد فاتورة الغاز 2024، إذ يمكن للمواطنين تسديد الفاتورة.

طرق تسديد فاتورة الغاز المنزلي 2024

طرق تسديد فاتورة الغاز المنزلي 2024

1- المحافظ الإلكترونية للبنوك.

2- المحافظ الموجودة على الهواتف المحمولة.

3- منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل ( فوري - فون كاش - مصاري - ممكن - ضامن - خدماتي).

4- الموقع الإلكتروني للشركة.

5- مكاتب البريد المصري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- تطبيق موبايل ماي فوري.

8- عن طريق المحصل الرسمي.

كما يستطيع المواطنين استخدام أرقام الطوارئ الخاصة بالشركة للرد على الاستفسارات والشكاوى: (09000727 - 5727 - 1122).

وفقاً شركة بتروتريد، فإنّ تسجيل قراءة الغاز يتم من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر، كما يمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 حتى يوم 30 في الشهر.

وتستقبل شركة قراءة عداد الغاز لشهر ” سبتمبر الجاري للوحدات السكنية إلكترونياً بدايةً من اليوم و حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ويعد ذلك طبقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ ”التحوُّل الرَّقمي“ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين لتيسير الخدمات المقدمة للعملاء.

كما وضعت شركات الغاز عقوبات لعدم تسديد فاتورة الغاز المنزلي وتراكمها عن طريق أضافة غرامات على الفواتير أو وقف الخدمة.

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شهر جديد.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد