حالة الطقس اليوم الخميس 5-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس في مصر أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 وغدا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة سقوط الأمطار، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدف علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح اليوم الخميس علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية االشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي معرفة درجة حرارة الطقس، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 6 ديسمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الجمعة 6 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الجمعة فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغري 15، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 13، وشمال الصعيد العظمي 23 والصغري 10، وجنوب الصعيد 28 والصغري 2.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة.

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