حالة الطقس غدا الأحد 8-12-2024.. برودة شديدة ورياح عنيفة

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، أجواء شتوية في الصبح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، فضلًا عن تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وينشر "الموجز" تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح غدا الأحد علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط رياح عنيفة أحيانًا علي مناطق من أقصي الغرب وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غدا الأحد

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتستطيع معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة غدا الأحد 8 ديسمبر بالساعات

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 8 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الأحد فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغري 15، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 23 والصغري 10، وجنوب الصعيد 27 والصغري12.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدا

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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