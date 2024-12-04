نوة قاسم .. حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وتحذيرات هامة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث تبدأ نوة قاسم التي تعد واحدة من أشد النوات الشتوية في المنطقة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وبدأت نوة قاسم اليوم في ضرب الإسكندرية، حيث تشهد المدينة تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ويشمل تأثير النوة أيضًا مناطق في محافظات البحيرة وكفر الشيخ، ومع تقدم الوقت، من المتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية الأخرى، مثل مطروح ودمياط وبورسعيد والدقهلية وشمال سيناء، حيث ستتراوح الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة.

توقعات أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، فيما سيكون معتدلًا نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يشهد اليوم نشاطًا ملحوظًا للرياح على السواحل الشمالية، مع تساقط الأمطار على فترات متقطعة على أن تكون غزيرة في بعض المناطق.

وتصاحب نوة قاسم موجة من الأمطار الرعدية والرياح الشديدة التي تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 80 كم/ساعة، ما يتسبب في ارتفاع الأمواج بشكل كبير يصل إلى 60-80 مترًا. هذه الظروف تؤدي إلى توقف حركة الملاحة وأعمال الصيد حفاظًا على سلامة الصيادين والسفن.

استعدادات قوية لمواجهة نوة قاسم

استعدادًا لنوة قاسم، أعلنت الجهات التنفيذية في الإسكندرية مثل شركة الصرف الصحي والمياه والكهرباء رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، في إطار الاستعدادات لمواجهة تداعيات نوة قاسم، التي تعد من أشد النوات الشتوية.

موعد انتهاء نوة قاسم وتحسن الأحوال الجوية

وفي سياق اخر، فيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة توقع في استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة.

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